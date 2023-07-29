Мощный взрыв на складе пиротехники в Таиланде: погибли девять человек, больше ста ранены

Взрыв прогремел в городе Сунгайколок, который находится неподалеку от границы с Малайзией.

Местные власти заявили, что, по предварительным данным, причиной происшествия стала ошибка при проведении сварочных работ.

Сообщается, что здание склада с фейерверками было полностью уничтожено около 15:00 по местному времени.

Взрыв был настолько мощным, что он разрушил значительную часть небольшого города, расположенного в провинции Наратхиват; от взрывной волны пострадали окна и крыши многих домов.

Один из местных жителей, дом которого находится в 100 метрах от рынка, рассказал, что услышал очень громкий звук и его дом затрясся. «Потом я увидел, что моей крыши больше нет. Я посмотрел на улицу и увидел падающий дом. Повсюду на земле лежали люди, хаос был полный», — сказал этот человек агентству AFP.

Инциденты с пиротехникой в странах Юго-Восточной Азии происходят регулярно. В этом регионе фейерверки пользуются большой популярностью: их используют во время многочисленных празднеств.

Шесть лет назад в результате взрыва на пиротехнической фабрике в Индонезии погибли 49 человек.

Таиланд также известен не слишком добросовестным отношением к технике безопасности, и в этой стране нередки происшествия на дорогах, стройках и рабочих местах.