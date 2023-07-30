Атака беспилотников в «Москва-Сити». Что известно

«Сегодня ночью совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв и пострадавших нет», - говорилось в сообщении, появившемся в телеграм-канале мэра Москвы Сергея Собянина в половину пятого утра в воскресенье.

В результате 50-этажное здание «IQ-квартал», где располагаются офисы трех российских министерств и жилые апартаменты, было повреждено в районе пятого и шестого этажей.

Башня «IQ-квартал», поврежденная в результате взрыва. Фото: Getty Images

Телеграм-канал «Осторожно, новости» публиковал видео, на которым видны разлетевшиеся в результате взрыва документы Министерства цифрового развития.

В башне «Око-2» были выбиты стекла с первого по четвертый этажи.

По некоторым данным, в результате атаки пострадали от одного до двух человек, однако официально власти эту информацию не подтверждали.

По данным телеграм-канала Mash, первый из двух беспилотников, атаковавших Москву, упал в 3:20. В это же время стали появляться сообщения о работе ПВО в Одинцовском районе Московской области.

Примерно в 4:10 поступила информация о втором взрыве - в бизнес-центре «Око-2».

Согласно заявлению российского Министерства обороны, один украинский БПЛА был уничтожен в воздухе средствами ПВО в Московской области, «еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий „Москва-Сити“».

Украина не брала на себя ответственность за атаку.

В связи с происшествием на вылеты и прилеты ненадолго закрывался столичный аэропорт Внуково, в воздушной зоне Москвы и Подмосковья запрещали полеты, писал ТАСС.