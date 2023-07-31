По данным Министерства социальных дел жители Эстонии старше 15 лет в 2022 году выпили 11,2 литра абсолютного алкоголя. Показатели увеличились за счет роста употребления крепких алкогольных напитков. Rus.Postimees выяснил у жителей Эстонии, насколько актуальна проблема употребления алкоголя несовершеннолетними и как с ней бороться?
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ «Новые штрафы, водка по 50 евро, пьют десятилетние, бутылка - это статус»: алкоголь и несовершеннолетние
Лаура Ламбег, косметолог (Кехра)
- Насколько актуальна проблема употребления алкоголя несовершеннолетними?
- Более чем, но сам вопрос очень сложный и важный. Лично я к алкоголю не имею отношения, больше проблема курения заботит. Стараюсь от алкоголя быть как можно дальше. Это не центр моего внимания, а далекая периферия. Сейчас ученики 5 и 7 классов употребляют пиво и алкогольные коктейли. У меня младшая сестра в школе, так вот ее ровесники в 4 классе не только курят, но и употребляют сладкие слабоалкогольные напитки. Ну а старшеклассники алкоголь рассматривают в качестве механизма социализации. Нужно не бояться выпить, чтоб стать своим в компании. Если для детей вино или пиво – баловство, то для людей шестнадцати лет – это статус в обществе.
- Это идет от семьи или общество и школа недорабатывают?
- Это трудно объяснить. Все идет от окружения, от друзей, которые формируют правила в компании. Один парень показал, как надо хлебнуть, второй повторил, третий решил быть, как они, и там далее пошли четвертый, пятый, десятый. Все хотят быть похожими, и никто не хочет быть белой вороной. Алкоголь для подростков – социальный топор, который вытесывает единые поленья общества. Это очень страшно. Семья мало играет роли. От меня мама пряталась с сигаретами, я не знала, что она курит. Но это не помогло. Я сама пришла к сигаретам и курю. Это мало зависит от воспитания.
Валерия Смирнова, студентка (Таллинн)
- Насколько актуальна проблема алкогольной зависимости среди подростков?
- Актуальна, и вина тут на родителях. Ответственность за алкоголь в руках несовершеннолетнего должны нести именно родители. Все эти привычки зависят от воспитания. Я знаю, что для современной молодежи является более сильным стимулом здоровый образ жизни. Сегодня непопулярно быть пьяным или обкуренным, популярно быть успешным. Многие подростки осознанно отказываться от алкоголя совсем, чтобы добиться каких-то высоких целей. И здесь играет важную роль именно воспитание в семье.
- Существуют ли эффективные методы борьбы?
- Алкоголь принимают чаще всего в смешанных компаниях, в которых люди с разным воспитанием и привычками пытаются отдохнуть и повеселиться. Тогда слабохарактерные подростки, даже с хорошими традициями, заложенными в семье, могут быть втянуты в употребление алкоголя, причем в системное употребление. Из личного опыта скажу, что я была свидетелем такого вовлечения в нескольких компаниях. Метод борьбы прост – надо уходить из таких компаний.
Дмитрий Голенков, студент (Маарду)
- Знакома ли вам проблема употребления алкоголя несовершеннолетними?
- Да. Я знаю много случаев, когда на всяких вечеринках ребята с четырнадцати лет употребляют всякие коктейли. Это проблема не только у них, это проблема у общества, у магазинов, конкретно того человека, кто продал им алкоголь. До сих пор на это некоторые торговцы закрывают глаза.
- Может ли марихуана стать альтернативой алкоголю?
- Я считаю, что марихуана не является альтернативой алкоголю. Если совершеннолетний человек употребляет в умеренном количестве алкоголь, скажем, бутылка пива раз в три дня, то это несравнимо с курением наркотика. Это обо всех, потому что я лично считаю, что любая доза алкоголя, табака или марихуаны приносит вред. Для компании и отдыха допустим алкоголь в умеренных количествах, но не для подростков.
- Существуют ли эффективные методы борьбы?
- Только государство. Только система контроля может порядок навести. Больше контроля, и здоровье ребят будет на высоте.
Алиса Мельникова, повар (Таллинн)
- Справляются ли общество и школа с проблемой употребления алкоголя несовершеннолетними?
- Скажу так, что школа всегда вносила большой вклад в антиалкогольную деятельность. По себе помню, что нам часто рассказывали о вреде и недопустимости употребления алкоголя. Но мне кажется, что все эти агитации против употребления алкоголя не работают. В нашей жизни очень важно, чтобы мы могли воспринимать реальность, а она такова, что школа своими требованиями соблюдать правила здорового образа жизни противоречит политике государства. Государство так или иначе стимулирует потребление алкоголя в виде вина и пива, чтобы собирать акцизный налог. Кто-то слушает учителей, кто-то нет.
- Наверное, это объясняется антинаркотической кампанией?
- Может быть. Дело в том, что сама система узаконенной продажи алкоголя и табака уже предусматривает формирования понятия, что это дозволено и менее вредно, нежели наркотики. А что вреднее по своему охвату, сказать трудно.
- В вашем окружении превалирует употребление алкоголя, табака или других веществ?
- Наверное, одинаковый процент всего. Мое мнение, что наркоманов и алкоголиков одинаково по количеству, а уж курят большинство молодежи. Но это не мое окружение, мои друзья ведут здоровый образ жизни.
Олег Скромнов, финансист (Маарду)
- Насколько актуальна проблема употребления подростками алкоголя?
- Когда я учился в школе, я занимался спортом, и мои друзья увлекались не алкоголем, а спортом. Более того, я относился к алкоголю, как к неприемлемому напитку. После армии, конечно, я стал относиться к алкоголю более терпимо. Но тогда было другое время. Нормы общества меняются, и то, что было неприемлемо вчера, сегодня – норма. Как с этим бороться? Трудно назвать рецепт.
- Может ли марихуана стать альтернативой алкоголю?
- Если сейчас введут разрешение на употребление марихуаны, это еще более усугубит ситуацию среди подростков. Поймите, наркотик меняет сознание, меняет мозг. Вот политика толерантности к алкоголю, табаку, марихуане, взимании выгоды за их продажу - это все вредительство. Через это людей делают идиотами. Посмотрите, где водка дешевая, там народ превращается в стадо, и любой власти это на руку.
- Может быть ввести большие штрафы для родителей и повысить в три раза цены на алкоголь?
- Очень сложный вопрос. Запреты только стимулируют. Ставить барьеры и требовать дисциплины легко, но гарантирует ли это правильное поведение? Не факт. Наверное, через образование, через убеждение, своим примером в семье, в обществе надо действовать.
Лолита Иванова, студентка (Таллинн)
- Справляются ли общество и школа с проблемой употребления алкоголя несовершеннолетними?
- Частично. Сейчас подростковый алкоголизм очень распространен. И дело тут во многих составляющих. Алкоголь недорогой и доступен в любом магазине. Потом, давайте быть честными и признаем, что пиво, вино, сигарета - это статус взрослости. Все подростки хотят быть взрослыми как можно быстрее, и это самый быстрый способ друг перед другом доказать свою крутизну. От этого никуда не деться, особенно на вечеринках или выпускных праздниках. Пусть водка стоит 50 евро, подростки себе такого позволить не смогут. Введите новые многотысячные штрафы родителям малолетних пьяниц. Лично я от алкоголя стараюсь быть подальше, потому что вред во всем. Страдает и организм, и отношения между людьми.
- Каким образом алкоголь может мешать отношениям?
- Ну, если девушка приходит на вечеринку с молодым человеком, и он чуть-чуть позволяет себе алкоголя, скажем бокал пива или вина, то нормально. Но если парень напивается, или употребляет крепкий алкоголь, то сразу ясно все про него, и тут никаких дальнейших отношений быть с пьяницей не может.
Вениамин Явтух, инженер (Пайде)
- Насколько актуальна проблема алкогольной зависимости среди подростков?
- Конечно. Подростки и алкоголь является проблемой современного общества, в котором мы сами в своих семьях не всегда хозяева. В 14 лет парень или девушка заявляют, что они будут жить так, как нравится им, а не так, как считают правильным родители. И уже здесь алкоголь и сигарета - статус. Показатель взрослости, если хотите. Я как верующий считаю, что алкоголь и подросток несовместимы.
- Справляются ли общество и школа с проблемой употребления алкоголя несовершеннолетними?
- Никакая пропаганда здоровья не работает. Люди пьют много, очень много. Статистика с каждым годом все более угрожающая для нашего общества. Мне кажется, что пьют от десятилетних до стариков. Я не противник алкоголя. Он дозволен в определенных условиях, во время еды и в умеренных количествах. Пить ради опьянения, чтобы получить дурь, я считаю глупо. Но это касается только взрослых.
- Может ли марихуана стать альтернативой алкоголю?
- Знаете, древние римляне говорили, что пьющий теряет ум. Так вот я считаю, что там, где нет ума, есть безумие и преступление. А уж среди подростков и говорить нечего, там ни опыта, ни ответственности. Там появляются и наркотики.
Семен Захаров, менеджер (Таллинн)
- Насколько актуальна проблема употребления алкоголя несовершеннолетними?
- Здесь проблема не в возрасте, а в воспитании. Детей с самого раннего возраста нужно приучать к увлечениям, развивать таланты, чтобы в жизни все время было заполнено полезным и нужным. Важно помнить, что эти кружки должны быть им интересны не из-под палки. Тогда и алкоголь, и уличные компании с хулиганами не будут их интересовать. Особенно полезен как отвлекающий фактор спорт. А почему? Потому что алкоголь втягивает в себя праздных лентяев и мальчишек без каких-либо увлечений.
- Что нужно делать, чтоб лентяи и мальчишки не втягивались?
- Очень важно замечать, кто и с кем общается. Потому что часто дурное исходит от старших ребят, которые уже школу закончили и в глазах старшеклассников имеют авторитет самостоятельности. При этом нигде не учатся и не работают, но уже взрослые. Во дворе все вместе. Там и четырнадцатилетние, и семнадцатилетние, и под двадцать общаются в одной компании. И юные мальчики и девочки смотрят на старшее поколение и берут с него пример. Так что тут смотреть надо за кругом общения вашего подростка.
- Справляются ли общество и школа с проблемой употребления алкоголя несовершеннолетними?
- Алкоголизм там, где ответственность со своих родительских рук передается полиции, врачам, школе. Вы поймите, что корень зла в том, что если подросток не нужен родителям, родственникам, то государство им заниматься не будет, им займется улица. А потом уже, когда он с бутылкой, обратят внимание и полиция, и врачи. Только поздно будет. Собственный пример, родительское внимание и забота, больше ничего.
Комментарий автора
Несмотря на общее ощущение жителей Эстонии, что количество нетрезвых подростков на улицах городов и поселков выросло, данные полиции свидетельствуют об обратном. Число несовершеннолетних, которые попадают в поле зрения полиции, в последние годы сокращалось. Исключением является традиционный период майских выпускных вечеров в образовательных учреждениях.
По данным Департамента полиции и погранохраны (PPA), в мае 2023 года количество нетрезвых подростков выросло в сравнении с прошлым годом, когда полиция была вынуждена иметь дело с 89 подвыпившими несовершеннолетними. В нынешнем последнем месяце весны их было уже 99. Впрочем, в 2021 году последний месяц весны был заметно более «пьяным» - 165 несовершеннолетних.
Хотя показатели нынешнего лета пока не выбиваются из цифр прошлого года, когда в июне было зафиксировано 126 нетрезвых несовершеннолетних, радоваться не стоит. Согласно исследованию Эстонского института конъюнктуры, проведенному по заказу Министерства социальных дел, в прошлом году жители Эстонии старше 15 лет выпили более 11 литров абсолютного алкоголя, что составляет около 70 граммов водки ежедневно.
По словам директора Эстонского института конъюнктуры Пеэтера Раудсеппа, значительно выросло употребление крепкого и легкого алкоголя, а употребление пива снизилось. Покупательская способность применительно к алкогольным напиткам увеличилась, потому что доходы жителей росли быстрее, чем цена на алкоголь.
«В 2022 году цены на алкоголь поднялись на 5,9 процента, а брутто-зарплата увеличилась на 8,9 процента», - отметил Пеэтер Раудсепп.
Доступность алкоголя подтверждает и директор Института развития здоровья Анника Веймер. По ее мнению, за высокими показателями смертности от алкоголя сегодня стоит относительно низкая цена, легкая доступность и слабый надзор за исполнением Закона об алкоголе.
«Проведенное институтом развития здоровья в 2022 году с использованием контрольных закупок исследование показало, что при попытках подростков купить алкоголь документ у них спрашивают менее чем в половине случаев», - сказала Анника Веймер.
Действительно, за последнее время алкоголь стал доступнее. Согласно данным Института развития здоровья, около 90 процентов жителей, по их словам, знают место продажи, находящееся в 10 минутах ходьбы от их дома. Если в начале 2022 года лицензия на продажу алкоголя имелась в Эстонии у 9082 торговых точек, то сегодня этот показатель достиг 9374 торговых точек, что означает рост на 3,2 процента.
Согласно действующему законодательству Эстонии за склонение несовершеннолетних к употреблению алкоголя, а также за продажу и покупку алкоголя несовершеннолетним, предусмотрено наказание в виде штрафа или ареста
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Ключевые слова
- курение
- полиция
- акциз на алкоголь
- полицейский
- алкоголизм
- здоровье
- алкоголь
- полицейские
- подростки
- несовершеннолетний
- алкогольные напитки
- несовершеннолетние
- содержание алкоголя
- несовершеннолетняя
- потребление алкоголя
- пассивное курение
- Госполиция
- здоровое тело
- комиссия по делам несовершеннолетних
- подростки с зависимостью
- подростковый возраст
- небрежное курение