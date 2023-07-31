ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ «Новые штрафы, водка по 50 евро, пьют десятилетние, бутылка - это статус»: алкоголь и несовершеннолетние

- Очень важно замечать, кто и с кем общается. Потому что часто дурное исходит от старших ребят, которые уже школу закончили и в глазах старшеклассников имеют авторитет самостоятельности. При этом нигде не учатся и не работают, но уже взрослые. Во дворе все вместе. Там и четырнадцатилетние, и семнадцатилетние, и под двадцать общаются в одной компании. И юные мальчики и девочки смотрят на старшее поколение и берут с него пример. Так что тут смотреть надо за кругом общения вашего подростка.

- Справляются ли общество и школа с проблемой употребления алкоголя несовершеннолетними?

- Алкоголизм там, где ответственность со своих родительских рук передается полиции, врачам, школе. Вы поймите, что корень зла в том, что если подросток не нужен родителям, родственникам, то государство им заниматься не будет, им займется улица. А потом уже, когда он с бутылкой, обратят внимание и полиция, и врачи. Только поздно будет. Собственный пример, родительское внимание и забота, больше ничего.

Комментарий автора Несмотря на общее ощущение жителей Эстонии, что количество нетрезвых подростков на улицах городов и поселков выросло, данные полиции свидетельствуют об обратном. Число несовершеннолетних, которые попадают в поле зрения полиции, в последние годы сокращалось. Исключением является традиционный период майских выпускных вечеров в образовательных учреждениях. По данным Департамента полиции и погранохраны (PPA), в мае 2023 года количество нетрезвых подростков выросло в сравнении с прошлым годом, когда полиция была вынуждена иметь дело с 89 подвыпившими несовершеннолетними. В нынешнем последнем месяце весны их было уже 99. Впрочем, в 2021 году последний месяц весны был заметно более «пьяным» - 165 несовершеннолетних. Хотя показатели нынешнего лета пока не выбиваются из цифр прошлого года, когда в июне было зафиксировано 126 нетрезвых несовершеннолетних, радоваться не стоит. Согласно исследованию Эстонского института конъюнктуры, проведенному по заказу Министерства социальных дел, в прошлом году жители Эстонии старше 15 лет выпили более 11 литров абсолютного алкоголя, что составляет около 70 граммов водки ежедневно. По словам директора Эстонского института конъюнктуры Пеэтера Раудсеппа, значительно выросло употребление крепкого и легкого алкоголя, а употребление пива снизилось. Покупательская способность применительно к алкогольным напиткам увеличилась, потому что доходы жителей росли быстрее, чем цена на алкоголь. «В 2022 году цены на алкоголь поднялись на 5,9 процента, а брутто-зарплата увеличилась на 8,9 процента», - отметил Пеэтер Раудсепп. Доступность алкоголя подтверждает и директор Института развития здоровья Анника Веймер. По ее мнению, за высокими показателями смертности от алкоголя сегодня стоит относительно низкая цена, легкая доступность и слабый надзор за исполнением Закона об алкоголе. «Проведенное институтом развития здоровья в 2022 году с использованием контрольных закупок исследование показало, что при попытках подростков купить алкоголь документ у них спрашивают менее чем в половине случаев», - сказала Анника Веймер. Действительно, за последнее время алкоголь стал доступнее. Согласно данным Института развития здоровья, около 90 процентов жителей, по их словам, знают место продажи, находящееся в 10 минутах ходьбы от их дома. Если в начале 2022 года лицензия на продажу алкоголя имелась в Эстонии у 9082 торговых точек, то сегодня этот показатель достиг 9374 торговых точек, что означает рост на 3,2 процента. Согласно действующему законодательству Эстонии за склонение несовершеннолетних к употреблению алкоголя, а также за продажу и покупку алкоголя несовершеннолетним, предусмотрено наказание в виде штрафа или ареста