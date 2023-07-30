Молодежная сборная Эстонии привезла с олимпийского фестиваля в Мариборе восемь медалей

Последнюю, восьмую по счету медаль завоевала в субботу 16-летняя Валерия Смирнова, завоевавшая серебро в прыжках в высоту. Смирнова преодолела все высоты до 1.80 с первой попытки.

Высоту 1.80 она преодолела со второй попытки, а планку на отметке 1,83 - с третьей попытки. Ее соперница, немецкая прыгунья в высоту Элла Олучи Обета выиграла золотую медаль, взяв высоту 1,83 со второй попытки. Болгарская спортсменка Ирен Сарабоюкова заняла третье место с результатом 1,80.

Помимо серебра Валерии Смирновой в прыжках в высоту среди девушек, Мия Отт заняла первое место в беге на 100 м и третье в беге на 200 м среди девушек, Карл Кристьян Похлак занял второе место в прыжках с шестом среди юношей, а Тристан Консо занял третье место в беге на 110 м с барьерами среди юношей.

Савва Новиков завоевал бронзу в беге на 400 метров с барьерами среди мальчиков и Хети Вяэт в метании копья среди девочек, а Эмма-Мелис Актас завоевала серебряную медаль в дзюдо в весовой категории +70 кг среди девочек.