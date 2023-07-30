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Успейте ⟩ Сегодня на бирже электроэнергия снова предлагается по нулевой цене

rus.postimees.ee
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Электричество. Иллюстративное фото
Электричество. Иллюстративное фото Фото: Pixel-Shot/Shutterstock

В воскресенье с одиннадцати до трех часов и с четырех до пяти электричество можно будет купить практически даром - по ноль центов за киловатт-час или даже меньше.

По данным сайта Elering, Эстония потребляет почти в два раза больше электроэнергии, чем производит, поэтому цены на нее снижаются за счет дешевой электроэнергии из Финляндии. Цены на финской бирже электроэнергии также отрицательны.

Однако потребителям следует иметь в виду, что нулевая цена не означает бесплатную электроэнергию, поскольку к потребленным киловатт-часам добавляется плата за передачу электроэнергии, плата за возобновляемую энергию и акциз на электроэнергию.

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