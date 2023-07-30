Успейте ⟩ Сегодня на бирже электроэнергия снова предлагается по нулевой цене

В воскресенье с одиннадцати до трех часов и с четырех до пяти электричество можно будет купить практически даром - по ноль центов за киловатт-час или даже меньше.
По данным сайта Elering, Эстония потребляет почти в два раза больше электроэнергии, чем производит, поэтому цены на нее снижаются за счет дешевой электроэнергии из Финляндии. Цены на финской бирже электроэнергии также отрицательны.
Однако потребителям следует иметь в виду, что нулевая цена не означает бесплатную электроэнергию, поскольку к потребленным киловатт-часам добавляется плата за передачу электроэнергии, плата за возобновляемую энергию и акциз на электроэнергию.