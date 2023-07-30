«Мы заснули за рулем». Как судебная реформа Нетаньяху стала угрозой для Израиля и есть ли выход

Образование: уроки диктатуры

Генеральный директор министерства образования Израиля Асаф Цалель подал в пятницу в отставку, сказав, что его решение напрямую связано с принятием судебной реформы.

При этом он уточнил, что не занимает ни одну из сторон в конфликте, но чувствует свою ответственность за тот глубокий раскол, который был допущен в обществе.

«Как представитель общественного сектора я должен взять на себя ответственность за происходящее и поэтому ухожу с поста. Раскол, к которому мы пришли, не позволяет мне должным образом выполнять мои обязанности», - заявил он.

Цалель - пилот-резервист израильских ВВС, но присоединяться к протесту резервистов не собирается.

«У меня нет другой страны, даже если страна в огне», - сказал он, пообещав явиться на место службы в соответствии с штатным расписанием.

Русская служба Би-би-си поговорила с несколькими учителями, поддерживающими решение своего теперь уже бывшего начальника.

Три человека сказали, что не вернутся к своим обязанностям в школах в сентябре, если к тому времени судебная реформа не будет отменена.

«Уже были случаи увольнения учителей, которые обсуждали с детьми минусы этой реформы еще до того, как она была принята. Одного, насколько я знаю, уволили с формулировкой „за подстрекательство“. Страна превращается в диктатуру во всех смыслах», - рассказала учительница из Холона (пригород Тель-Авива), попросившая не называть ее имени.