Бывший мэр Нарвы: город и его жители не справятся с ростом цен на тепло без помощи государства

«Я серьезно обеспокоен тем, что 84-процентное повышение цены на тепло не по карману жителям Нарвы и существенно повлияет на качество жизни местных жителей», - отметил Евграфов.

«Доходы жителей города Нарва - одни из самых низких в Эстонии, а дополнительные расходы заставляют их выбирать: покупать хлеб или оплачивать огромные счета за коммунальные услуги. Большой рост цен на энергоносители в последние годы оказал отрицательное влияние на деятельности нарвских предпринимателей и такое повышение цен ещё и на тепло обязательно приведет к росту безработицы. Понятно, что город Нарва и его жители не справятся без помощи государства», - заявил он.

AS Narva Soojusvõrk проинформировало, что с 1 сентября новая цена продажи тепла составит 73,35 евро/МВтч (сейчас 39,83 евро/МВтч), в связи с чем депутат, избранный от Ида-Вирумаа, просит премьер-министра ответить на три вопроса:

1. По вашему мнению, оправдано ли увеличение предельной цены на тепло на 84%?

2. Готово ли государство прийти на помощь городу Нарве, городским предпринимателям и жителям города, чтобы избежать социальной катастрофы? При помощи каких мер?