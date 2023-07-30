Понижение рейтинга вызвано направлением, в котором Эстония движется как государство

Рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный государственный рейтинг Эстонии с прежнего уровня AA- на одну ступень до уровня A+, прогноз по рейтингу стабильный. По мнению экспертов Fitch, причиной понижения рейтинга стала ситуация, при которой ожидается, что общая долговая нагрузка правительственного сектора к концу текущего года вырастет до 21,1 процента валового внутреннего продукта (ВВП) и в среднесрочной перспективе продолжит расти.

«В течение последних десяти с лишним лет я регулярно встречался с представителями крупных рейтинговых агентств, чтобы обсудить ситуацию и перспективы экономики Эстонии. Понятно, что, давая нам оценку, они не закрывают глаза на потенциальные риски, как это иногда хотелось бы сделать нам самим», - прокомментировал новость о понижении рейтинга Каттай.

По его словам, в последнее время в поле зрения стороннего наблюдателя наряду с экономическими последствиями войны доминировали две проблемы - конкурентоспособность и государственные финансы: «Учитывая ход событий, понижение рейтинга до уровня А+ (пятое место сверху по шкале Fitch), вероятно, не стало большим сюрпризом».

Направление имеет значение, и чем раньше берешь правильный курс, тем будет легче.

По мнению Каттай, понижение рейтинга может привести к удорожанию взятия кредитов для страны.

«Фискальная дисциплина - это лишь часть мозаики, и хотя долговое бремя Эстонии по международным меркам все еще невелико, оценка будущего во многом определяется выбранным нами направлением - оно показывает, куда мы движемся и что нас ждет впереди», - сказал Каттай.