Понижение рейтинга вызвано направлением, в котором Эстония движется как государство

Рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный государственный рейтинг Эстонии, что, по словам руководителя отдела экономической политики и прогнозирования Банка Эстонии Расмуса Каттай, не стало неожиданностью, поскольку конкурентоспособность Эстонии снижается, вдобавок у страны проблемы с финансами.
Рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный государственный рейтинг Эстонии с прежнего уровня AA- на одну ступень до уровня A+, прогноз по рейтингу стабильный. По мнению экспертов Fitch, причиной понижения рейтинга стала ситуация, при которой ожидается, что общая долговая нагрузка правительственного сектора к концу текущего года вырастет до 21,1 процента валового внутреннего продукта (ВВП) и в среднесрочной перспективе продолжит расти.
«В течение последних десяти с лишним лет я регулярно встречался с представителями крупных рейтинговых агентств, чтобы обсудить ситуацию и перспективы экономики Эстонии. Понятно, что, давая нам оценку, они не закрывают глаза на потенциальные риски, как это иногда хотелось бы сделать нам самим», - прокомментировал новость о понижении рейтинга Каттай.
По его словам, в последнее время в поле зрения стороннего наблюдателя наряду с экономическими последствиями войны доминировали две проблемы - конкурентоспособность и государственные финансы: «Учитывая ход событий, понижение рейтинга до уровня А+ (пятое место сверху по шкале Fitch), вероятно, не стало большим сюрпризом».
Направление имеет значение, и чем раньше берешь правильный курс, тем будет легче.
По мнению Каттай, понижение рейтинга может привести к удорожанию взятия кредитов для страны.
«Фискальная дисциплина - это лишь часть мозаики, и хотя долговое бремя Эстонии по международным меркам все еще невелико, оценка будущего во многом определяется выбранным нами направлением - оно показывает, куда мы движемся и что нас ждет впереди», - сказал Каттай.
Он добавил, что также разговаривал с коллегами в Финляндии, где уровень государственного долга за десять лет вырос с менее чем 40% ВВП до примерно 75%, и сейчас там на повестке дня стоят вопросы о том, как страна оказалась в таком положении, что страна получила за эти деньги и как затормозить дальнейший рост долга. «Одним словом, направление имеет значение, и чем раньше берешь правильный курс, тем будет легче», - подытожил Каттай.