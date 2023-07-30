Отчет: у эстонских предприятий есть потенциал участия в глобальном производстве чипов

Объем мирового рынка чипов и чиповых систем оценивается примерно в 550 миллиардов евро, а к 2030 году ожидается, что отрасль вырастет до триллиона евро.

«Создание крупных заводов по производству чипов в Эстонии маловероятно из-за высоких требований к инвестициям и высоких бизнес-рисков, но у нас есть потенциал как в мелкосерийном и серийном производстве чипов, так и в специальных решениях», - отметил руководитель отдела исследований в Центре мониторинга развития Уку Варблане, и добавил, что возможности Эстонии можно было бы расширить за счет прорыва в области чипов со свободным софтом, разработка которых доступен для малого бизнеса.

Центр мониторинга развития пишет в кратком отчете, что для Эстонии экономически реально завершить определенные этапы производства новых высокотемпературных полупроводниковых устройств, таких как базовые кристаллы.

«Когда технологии станут проще, можно будет начать предлагать специальные решения или небольшие серии - крупные международные заводы по производству микросхем не производят малых серий», - сказал Варблане.

До сих пор основное внимание при разработке чиповых технологий уделялось разработке меньших по размеру и более дешевых чипов с более быстрым и низким энергопотреблением. По мнению экспертов, принимавших участие в исследовании, в технологиях чипов в будущем можно ожидать непрерывного развития, но не революции.

По данным фонда Startup Estonia, к числу технологических компаний, работающих в области чиповых технологий в Эстонии, относятся, например, Selfdiagnostics, производящая медицинские экспрес-лаборатории, Analogoogdisaini AS, разрабатывающая микросхемы, LightCode Photonics, предлагающая технологии 3D-камер, Testonica, тестировщик программного обеспечения для полупроводниковых устройств, GScan, которая специализируется на технологии датчиков частиц, и Evikon - компания по производству сенсорного оборудования.