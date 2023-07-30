Twitter официально отказался от своего знаменитого логотипа в виде птицы

Значок мобильного приложения был заменен на X поздно вечером в пятницу, что стало последним шагом в рамках масштабного обновления бренда, о котором владелец платформы Илон Маск объявил в начале этого месяца. Ранее компания переняла логотип в Интернете и запустила домен X.com, хотя домен Twitter.com по-прежнему используется.

Маск, который приобрел платформу в конце прошлого года за 44 миллиарда долларов, написал в своем посте, что компания скоро попрощается с брендом Twitter и постепенно со всеми птицами. Переход от Twitter к X отражает стремление Маска превратить платформу в то, что он называет универсальным приложением.

В субботу он поделился видео о большом новом логотипе X, сияющем на штаб-квартире компании.

Our HQ in San Francisco tonight pic.twitter.com/VQO2NoX9Tz — Elon Musk (@elonmusk) July 29, 2023

В пятницу городские власти Сан-Франциско начали расследование в отношении компании за то, что она якобы установила вывеску без соответствующих разрешений, сообщается на сайте Департамента строительной инспекции. В пятницу Департамент подал две активные жалобы на адрес штаб-квартиры с описанием «Строение, возведенное на крыше без разрешения» и «Небезопасная вывеска».