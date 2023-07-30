ГАЛЕРЕЯ ⟩ Еще одно пространство в Таллинне стало краше благодаря молодым художникам

29 июля жители столицы могли своими глазами наблюдать за тем, как победители конкурса «Poordi Supergraafika 2023» наносили свои произведения искусства на ограждение строительной площадки, расположенной по адресу Поорди, 5. Конкурс проводила Estmak Capital совместно с отделением молодежной работы Таллиннского департамента образования (MONO).

Всего в конкурсе приняли участие 10 команд и около 15 молодых художников, представивших 10 различных работ. Молодым людям была предоставлена свобода выбора темы и стиля. На первом этапе проекта было нанесено 62 метра суперграфики, а осенью граффити покроет еще 38 метров ограждения.

«Прежде чем мы начнем строительство нового отеля осенью, мы хотели дать молодым людям возможность попробовать себя в нанесении граффити, которое будет радовать глаз и вдохновлять местных жителей и гостей города», - сказала маркетолог и менеджер по связям с общественностью Estmak Capital Марианна Элкснин-Вальд.

По ее словам, произведения искусства, созданные молодыми людьми, вносят в городское пространство новизну и уникальность, создают неповторимую среду и атмосферу.

По словам главного специалиста отделения молодежной работы Таллиннского департамента Алексея Ефимова, Estmak Capital - первая частная компания, которая обратилась в MONO с подобной идеей, предложив свою площадку для проведения крупного молодежного суперграфического мероприятия. Основная цель проектов суперграфики MONO - дать возможность молодым художникам легально реализовать свой творческий потенциал в нанесении рисунков в публичном пространстве и развить навыки граффити художников.