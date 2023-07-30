«Когда маньяк угрожает вас убить, его слова приходится воспринимать всерьез»: пойдут ли наемники из ЧВК «Вагнер» на Польшу?

Но по прямой предполагаемые натовские захватчики в Союзное государство не пройдут, потому что сами же закрыли погранпереход в Бобровниках (с белорусской стороны - Берестовица) в феврале 2023 года. И через Кузницу Белостоцкую (Брузги) не пройдут, его тоже закрыли сами поляки еще в 2021-м, когда Лукашенко очень хотел помочь нелегальным мигрантам с Востока попасть в ЕС, а ЕС этому почему-то противился. В общем, остался интервентам единственный переход - Тересполь (Брест). Ну и, соответственно, "туристам", собравшимся из Осиповичей "в Варшаву и Жешув", чтобы Беларусь защитить от нападения, тоже остался только этот путь. Если, конечно, они пойдут через КПП, а не станут штурмовать построенный поляками забор на границе».

«Лукашенко до смерти испугался заявлений полка Калиновского (полк имени Кастуся Калиновского, белорусское добровольческое формирование, воюющее в Украине - прим. ред.) и остальных белорусских формирований, которые сейчас в Украине, - рассуждает Алесь. - Они же заявляли, что придет время - и они пойдут освобождать свою родину. Поэтому он боится, конечно. Он же на свою армию уже не надеется. Ясно, что в открытую там ничего не говорят, но все понимают, что никто за Лукашенко уже не заступится. Так что «вагнеровцы», с одной стороны, могут быть и для самого Лукашенко опасны, а с другой - они могут стать для него и защитой. Хотя, конечно, точно тут ничего не скажешь. Это же просто банда головорезов. Но если они всё-таки сюда придут, им, я думаю, дадут хороший отпор, это всё-таки страна - член НАТО. Хотя… Их это может и не остановить, там же на всю башку… Ну, уже съехало всё. Но мне кажется, что это будет просто их конец, если они сюда сунутся. Они в Украине не могут справиться, а если они еще сюда сунутся, это просто будет их конец».