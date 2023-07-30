На прошлой неделе Александр Лукашенко прилетел в Петербург, где пожаловался своему российскому коллеге Владимиру Путину: «вагнеровцы», которые «ушли в Беларусь», его «начали напрягать». Подробнее об этом в репортаже Ирины Гариной для «Новой Газеты. Европа».
«Когда маньяк угрожает вас убить, его слова приходится воспринимать всерьез»: пойдут ли наемники из ЧВК «Вагнер» на Польшу?
«Просятся на Запад: «Разрешите нам!» - объяснил Лукашенко. - Я говорю: "Вам зачем на Запад туда?" Ну и втихую… Мы же контролируем, что происходит. - "Ну, сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув". Я держу их в центре, как договорились, Белоруссии не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что у них настроения плохие».
По словам Лукашенко, «плохие настроения» продиктованы добрыми намерениями: защитить Беларусь от нашествия, которое готовится со стороны Польши. В доказательство этих планов Лукашенко развернул перед Путиным географическую карту (к Путину в последнее время вообще зачастили гости с картами). Поляки, сообщил Лукашенко, готовят нападение на белорусские Брест и Гродно, а также на Западную Украину с целью ее расчленения. Хотят «оттяпать и присоединить к Польше». «Я прошу, чтобы вы обсудили и продумали этот вопрос», - сказал он Путину.
«Новая Газета. Европа» решила «продумать и обсудить этот вопрос» с поляками, живущими рядом с польско-белорусской границей, и с белорусами, которые лучше других знают, на что способен их «нацлидер».
«Спецоперация с проникновением в Польшу»
«Как поляки относятся к потенциальным туристам-"вагнеровцам"?»
Портье, которого я огорошила таким вопросом в гостинице Белостока, переспросил, чего «пани хочет», видимо, решив, что не вполне понимает мой английский. Примерно так же реагировали люди, которых я останавливала на улице. Я начала бояться, что кто-то из них вызовет мне санитаров.
«Польша - страна НАТО», - улыбнулся после долгих объяснений Александр, немолодой поляк, неплохо говорящий по-русски.
В целом не знать об этой угрозе с востока поляки не могут, потому что польская пресса не молчит. Консервативная Rzeczpospolita писала об этом дважды. Сначала - в репортаже из белорусских Осиповичей, рядом с которыми «вагнеровцы» разбили лагерь. «Это дезинформация и информационная атака, направленная на соседей Беларуси, - цитировала газета белорусского военного аналитика Александра Алесина. - Такое нападение будет означать войну между Беларусью и странами НАТО, Лукашенко в этом не заинтересован». Потом еще была небольшая информационная заметка о встрече Лукашенко и Путина и о том, что «наемники из группы "Вагнер" приступили к обучению белорусских спецназовцев на военном полигоне всего в нескольких километрах от польской границы». Без каких-либо эмоций.
Самая популярная польская газета Fakt показывает, почти как Лукашенко, карту, чтобы читатели обратили внимание, «откуда готовится нападение» на Польшу. Но заодно еще цитирует генерала Романа Полько: «У солдата с кувалдой нет шансов в драке с мыслящим солдатом и с системами НАТО».
Таблоид SuperExpress (одно из самых тиражных изданий в Польше) создал на сайте целый раздел под названием «Группа Вагнера». Газета сообщает, что наемники вместе с белорусской армией «тренируются в четырех километрах от границы» с Польшей (в других их же заметках речь идет о десяти километрах). По этому поводу министр обороны Мариуш Блащак говорит: это «представляет угрозу», но польские военные «ожидали такого шага» и готовы к нему. Генерал Мечислав Бенег обещает: «Мы их просто устраним». Еще в одной заметке газета ссылается на «российского оппозиционера Владимира Осечкина», которому секретный источник рассказал, что «в России началась новая волна мобилизации, и новобранцам сообщают, что их ждет спецоперация, связанная с проникновением в Польшу и походом через эту страну».
И можно решить, что поляки очень уверенно чувствуют себя под зонтиком НАТО. Но в SuperExpress к тексту прилагается опрос: «Боитесь ли вы, что Россия нападет на Польшу?» 56% читателей ответили утвердительно, 36% не боятся, остальные об этом не задумывались.
«Шебекино переименовать в Пшебекино»
Белоруски Марина и Алена - подруги, обеим пришлось уехать из Беларуси в январе этого года. Они из недавней волны эмиграции, «военной». Только Марина живет в Белостоке, а Алена приехала сюда на митинг в защиту их белорусского политзека Андрея Почобута. Белорусы часто собираются в этом городе.
«Я уехала из-за репрессий в Беларуси, - рассказывает Марина. - Репостила сообщения и видео о ситуации в Украине. У нас это, конечно, нельзя, как и в России, это же «союзное государство». У нас там думать в принципе нельзя. Меня за это задерживали, поэтому я вынуждена была уехать. Иначе пришлось бы присесть на пару лет».
В Беларуси у них осталось много друзей, и они отлично знают, что происходит сейчас в Осиповичах, где «вагнеровцы» стоят лагерем то ли в десять тысяч голов, как хвастаются они сами, то ли в семьсот, как говорит американская разведка.
«"Вагнеровцы" еще не разошлись в Беларуси, - говорит Марина. - Но они уже часто устраивают стычки с белорусскими военными: "Как это вы нас не поддержали, когда нам помощь нужна была, а вы не вступили". По белорусскому телевидению, как у нас говорят - БТ, сейчас рассказывают, мол, под мудрым руководством "Вагнера" наши военные набираются боевого опыта. Ага, как же! На самом деле они разъезжают с огнестрельным оружием по Осиповичскому району в поисках водки».
«Белорусские военные просто не хотят воевать, - подключается Алена. - Если бы они выполнили приказ, они бы вступили в войну еще в 2022 году. Но большинство отказалось. В армии начались бунты, и Лукашенко испугался. Так что белорусская армия не участвует в войне не потому, что Лукашенко не хочет, а он просто не может. Он понимает, что случится с ним и с его властью, если в Беларусь еще и гробы начнут приходить с Украины».
Поэтому, добавляет Алена, Лукашенко и вооружать белорусов боится: вдруг дашь кому оружие, а он - змагар (по-белорусски - борец). Так что «экскурсия» - наверняка выдумка.
«Я сегодня как раз говорила со знакомым поляком об этом, - усмехается она. - Тот сказал: пускай только попробуют сюда прийти, польская армия к этому уже готова, от «вагнеровцев» останутся только боты».
«Они, может быть, и попробуют, только поляки их достойным образом встретят, - добавляет Марина. - В Беларуси сейчас разгоняется такая повестка, что поляки хотят напасть на Беларусь, чтобы вернуть "свою территорию". И на Украину тоже, оказывается, хотят напасть поляки. Это навязывает зрителям белорусское телевидение и те, у кого "БТ головного мозга", верят. Они боятся войны с Польшей. Понимаете? Они не боятся той войны, которая уже идет. Они верят, что сейчас не война, а "спецоперация"».
Белосток окажется первым крупным городом на пути у «вагнеровцев», если те решат продвигаться «экскурсионным маршем» на Варшаву из Минска через Брест. Население Белостока - около 300 тысяч человек. Этот город с давних времен кто-то постоянно отвоевывал у поляков, а они его себе возвращали. В 1939 году по пакту Молотова - Риббентропа немцы подарили Белосток Советскому Союзу, в июне 1941-го немцы заняли Белосток сами, в 1944-м туда пришли опять Советы, потом город окончательно вернулся к Польше.
По прямой от Белостока до границы с Беларусью - 50 километров. Этот город еще называют самым «белорусским» в Польше.
«Это такой город, можно сказать - наш дом, - говорит белорусский правозащитник, представитель центра «Вясна» Алесь Капуцкий. - Много коренных белорусов здесь живет. Мне важно, что Беларусь - совсем рядом. Я от этого себя чувствую ближе к дому.
Но по прямой предполагаемые натовские захватчики в Союзное государство не пройдут, потому что сами же закрыли погранпереход в Бобровниках (с белорусской стороны - Берестовица) в феврале 2023 года. И через Кузницу Белостоцкую (Брузги) не пройдут, его тоже закрыли сами поляки еще в 2021-м, когда Лукашенко очень хотел помочь нелегальным мигрантам с Востока попасть в ЕС, а ЕС этому почему-то противился. В общем, остался интервентам единственный переход - Тересполь (Брест). Ну и, соответственно, "туристам", собравшимся из Осиповичей "в Варшаву и Жешув", чтобы Беларусь защитить от нападения, тоже остался только этот путь. Если, конечно, они пойдут через КПП, а не станут штурмовать построенный поляками забор на границе».
«Думаю, если они и пойдут на свою «экскурсию», то через переход, - смеется Алесь Капуцкий. - Так удобнее: всё-таки только шлагбаум убрал - и дальше иди. Хотя с головой там совсем беда, так что могут полезть и хоть как».
Алесь считает, что рассказы об «экскурсии» вагнеровцев - выдумка Лукашенко.
«Лукашенко до смерти испугался заявлений полка Калиновского (полк имени Кастуся Калиновского, белорусское добровольческое формирование, воюющее в Украине - прим. ред.) и остальных белорусских формирований, которые сейчас в Украине, - рассуждает Алесь. - Они же заявляли, что придет время - и они пойдут освобождать свою родину. Поэтому он боится, конечно. Он же на свою армию уже не надеется. Ясно, что в открытую там ничего не говорят, но все понимают, что никто за Лукашенко уже не заступится. Так что «вагнеровцы», с одной стороны, могут быть и для самого Лукашенко опасны, а с другой - они могут стать для него и защитой. Хотя, конечно, точно тут ничего не скажешь. Это же просто банда головорезов. Но если они всё-таки сюда придут, им, я думаю, дадут хороший отпор, это всё-таки страна - член НАТО. Хотя… Их это может и не остановить, там же на всю башку… Ну, уже съехало всё. Но мне кажется, что это будет просто их конец, если они сюда сунутся. Они в Украине не могут справиться, а если они еще сюда сунутся, это просто будет их конец».
Сергей Веремеенко живет в Польше два года. В родном Гродно он возглавлял местную ячейку партии «Белорусская христианская демократия». Теперь такую же ячейку они сколотили в Белостоке.
«После 2020 года такая была большая релокация, - объясняет он. - И уже сейчас здесь собралось много наших».
Через границу, уверен Сергей, «вагнеровцы» не пройдут.
«Там же пятиметровый забор поставили, - напоминает он. - Помните, Польша ставила его от нелегальных мигрантов? Ну, тогда еще Путин вместе с Лукашенко решили проверить на прочность границу с ЕС. Как теперь ясно, это они уже готовились к большой войне».
Но в том, что пойти на Варшаву они вполне могут, Сергей не сомневается. И поляки, добавляет, воспринимают это всерьез.
«Когда сумасшедший, или маньяк, или бандит угрожает вас убить, его слова приходится воспринимать всерьез, - замечает Сергей. - Невозможно, говорите? С практической точки зрения нападение на Польшу, конечно же, невозможно. Но полтора года назад нам казалось, что невозможно напасть на Украину и ввязаться в то, после чего неизвестно, устоит ли Россия».
При этом Сергей согласен с тем, что Лукашенко мог угрозу и выдумать. Во-первых, чтобы выцарапать у Путина денег «на содержание» «вагнеровцев», во-вторых - просто с перепугу.
«Лукашенко понял, что против него может восстать белорусское войско в тот момент, когда начнется наше наступление на Беларусь», - объясняет он.
«"Наше" - это чье?» - уточняю.
«Наше, - многозначительно кивает он. - Наступление разных интернациональных бригад. А оно обязательно начнется. Я говорю про украинцев. Я говорю про РДК. Про белорусов. Я говорю про, возможно, европейских добровольцев. Настанет такой момент. Когда РДК заходил в Белгородскую область, там же были не только русские, но и белорусы, и украинцы, и добровольцы-поляки. Еще шутили, что Шебекино надо переименовать в Пшебекино. Путин же сказал, что форму и танки можно купить в любом военторге? Ну, военторгов в Польше нет, но есть супермаркеты».
Денис бежал из Беларуси в октябре 2020-го после того, как посидел «на Окрестина».
«Я понимал, что на этом не кончится, и тогда сразу пошел в консульство и попросил визу для себя, для жены и детей, - рассказывает он. - И потом меня действительно пытались подвести под уголовку. Подошел мужчина, попытался сунуть мне в руки айфон. Сказал, что продает за 10 рублей, потому что ему на бутылку не хватает. Я руки убрал за спину, а его послал. А потом смотрю: он мимо за рулем проезжает. Это мужик, которому только что на водку не хватало. Через две недели во время акции протеста я увидел начальника местного ОМОНа, а рядом - тот "алкоголик". Это их бывший сотрудник, его зовут на такого рода провокации. Вот после этого мы собрали вещи и уехали».
Денис относится к вероятной «экскурсии» серьезно.
«Думаете, что они открытым фронтом пойдут? Встанут в сцепку и пойдут? - щурится он с усмешкой. - Нет, могут быть провокации разного рода. Это может быть вариант «палестинский», когда палестинцы устраивают в Израиле теракты, им танки не нужны, достаточно легковой машины, начиненной взрывчаткой. Достаточно кухонного ножа».
Он тоже напоминает, что в возможность полномасштабной войны России в Украине тоже мало кто верил.
«В декабре 2021 года мне доказывали, что этого не может быть, что ни у Путина, ни у Лукашенко не хватит смелости, - рассказывает он. - А я отвечал, что глупость границ не имеет и что аппетит приходит во время еды, поэтому возможно всё. И сейчас возможны, например, провокации на границе. Я видел новость о том, что при наборе в «вагнеровцы» теперь требуют, чтобы у новобранца был загранпаспорт. Может, собираются забрасывать людей в Польшу. Да, провоцировать страны НАТО - это очень опасная игра. Но человек, который стоит якобы у власти в Беларуси, на самом деле играет роль шута, он просто гауляйтер от России и почти ничего не решает. А у вас в России - еще более сумасшедший».