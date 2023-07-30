Дональд Трамп «объяснил», почему США должны ладить с Россией

«Фейковые новости ненавидят, когда я говорю, что хорошо знаю его (Владимира Путина - прим. ред.) <…> ладил с ним. Нет, ладить - это хорошо. У них больше ядерного оружия, чем у нас. Примерно столько же, но немного больше. Вы можете такое вообразить?» - сказал Трамп на митинге сторонников в Пенсильвании.

Он в очередной раз отметил, что если бы оставался главой государства, то конфликта между Россией и Украиной не случилось бы, так как он мог бы повлиять на Путина.

Помимо прочего, бывший президент обвинил Джо Байдена в коррупции. К числу коррупционеров он отнес и его семью.