«Обстрелявший» посольство РФ в Эстонии яйцами оказался известным борцом с путинским режимом

«Мужчина 1977 года рождения забросал яйцами стену посольства Российской Федерации. Полицейский патруль на месте задержал мужчину, против него начато производство по делу о проступке», - сообщил представитель Департамента полиции и погранохраны.

По данным Rus.Postimees, задержанный - российский журналист и критик президента Владимира Путина Аркадий Бабченко, в настоящий момент проживающий в Эстонии.

Аркадий Бабченко опубликовал на своей странице в Facebook фотографию в полицейском автомобиле, а также подтвердил в комментариях, что действительно забросал посольство РФ яйцами.

Другие подробности не разглашаются. Дополнительные сведения будут предоставлены в ходе расследования.

Справка

Журналист и военный обозреватель Аркадий Бабченко, долгое время работавший в «Новой газете», на «Эхе Москвы» и других демократических информационных платформах, эмигрировал из России в Украину в 2017 году, объяснив свой отъезд опасением за свою безопасность. Участник двух чеченских войн. Активно работал в украинских СМИ, а в 2018 году принял участие в спецоперации Службы безопасности Украины по инсценировке собственного убийства.

Аркадий Бабченко. Фото: Денис Антонов

По решению Росфинмониторинга с 2020 года включен в международный розыск, а с апреля 2023 года признан Минюстом России «иностранным агентом».

Сегодня он является одним из организаторов и активнейшим участником эстонской общественной организации SAB UA, которая отправляет ВСУ автомобили, медикаменты и военное снаряжение на средства, собранные через международные интернет-платформы краудфандинга.