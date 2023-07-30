Пн, 31.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

«Обстрелявший» посольство РФ в Эстонии яйцами оказался известным борцом с путинским режимом

Исправлено в 11:12
rus.postimees.ee
Facebook Twitter
Comments 19
Фото: Arkady Babchenko/Facebook

В ночь с субботы на воскресенье в Таллинне мужчина на глазах полиции закидал российское посольство яйцами. К настоящему моменту известно, что это сделал известный российский журналист Аркадий Бабченко.

«Мужчина 1977 года рождения забросал яйцами стену посольства Российской Федерации. Полицейский патруль на месте задержал мужчину, против него начато производство по делу о проступке», - сообщил представитель Департамента полиции и погранохраны.

По данным Rus.Postimees, задержанный - российский журналист и критик президента Владимира Путина Аркадий Бабченко, в настоящий момент проживающий в Эстонии.

Аркадий Бабченко опубликовал на своей странице в Facebook фотографию в полицейском автомобиле, а также подтвердил в комментариях, что действительно забросал посольство РФ яйцами.

Другие подробности не разглашаются. Дополнительные сведения будут предоставлены в ходе расследования.

Справка

Журналист и военный обозреватель Аркадий Бабченко, долгое время работавший в «Новой газете», на «Эхе Москвы» и других демократических информационных платформах, эмигрировал из России в Украину в 2017 году, объяснив свой отъезд опасением за свою безопасность. Участник двух чеченских войн. Активно работал в украинских СМИ, а в 2018 году принял участие в спецоперации Службы безопасности Украины по инсценировке собственного убийства.

Аркадий Бабченко.
Аркадий Бабченко. Фото: Денис Антонов

По решению Росфинмониторинга с 2020 года включен в международный розыск, а с апреля 2023 года признан Минюстом России «иностранным агентом».

Сегодня он является одним из организаторов и активнейшим участником эстонской общественной организации SAB UA, которая отправляет ВСУ автомобили, медикаменты и военное снаряжение на средства, собранные через международные интернет-платформы краудфандинга.

Благодаря деятельности SAB UA и лично Аркадию Бабченко, ВСУ получили помощь на сумму около миллиона евро.

Facebook Twitter
Comments 19

Ключевые слова

Наверх