ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Атаку беспилотников на Москву нужно записать на счет ФСБ

Сакс отмечает, что на передовой текущие тенденции не изменились.

- В направлении Сватово и Северодонецка российская армия не прекратила наступательные операции, но темп их ослаб, и украинская армия удерживает свои позиции.

- Около Бахмута российская армия контратакует южнее города новыми резервами, но существенно улучшить свои позиции не смогла. Украинские войска продвинулись немного южнее города в районе села Курдюмовка.

- Российская армия продолжила наступление в районе Донецка, но ситуация остается неизменной.

- На южном фронте украинские войска вчера не добились больших успехов. Атаки на российские позиции продолжаются. Глава оккупированной Россией Херсонской области Сальдо заявил вчера, что Украина нанесла удар 12 ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым с югом Украины. Правда, Украина и раньше нарушала эту связь, и вчера в этом районе также были слышны взрывы. В текущей фазе наступления украинских войск эту связь, безусловно, хотят прервать, но реальные результаты вчерашней атаки неизвестны. Сальдо заявил, что все 12 ракет, использованных в атаке, были сбиты российской системой ПВО. Однако принцип успешной дезинформационной операции заключается в том, что ложь должна на первый взгляд выглядеть правдоподобно. Местные жители пишут в социальных сетях, что движение поездов приостановлено. Украина, в свою очередь, не сообщает подробностей о результатах атаки, а лишь отмечает, что Чонгарский мост был успешно атакован.