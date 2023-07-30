Сложно поверить, что беспилотники, атаковавшие офисные здания в Москве, прилетели из Украины, написал в социальных сетях эксперт по безопасности Райнер Сакс
ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Атаку беспилотников на Москву нужно записать на счет ФСБ
Большое внимание СМИ привлекла цитата президента России из его выступления на саммите «Россия - Африка». Он заявил, что в апреле прошлого года российская армия вывела войска из Киева, якобы потому, что ее попросили сделать это, чтобы создать условия для переговоров. Затем президент России попытался убедить аудиторию в том, будто бы Россия готова вновь начать переговоры при условии, что Украине в будущем будет приписан нейтральный статус. Эту цитату следует рассматривать скорее в контексте того, что африканские страны внесли свои миротворческие посреднические предложения, а российский лидер как-то попытался дать понять, что он это заметил или пытается учесть. Весь смысл данного отрывка заключается в том, что Запад будто бы не мотивирует Украину к началу переговоров.
На самом деле любой адекватный человек, следящий за событиями, понимает, что прошлой весной российская армия была вынуждена ценой огромных потерь вывести войска со всей северной Украины, чтобы избежать катастрофы. Переговоры стали невозможными для Украины в их нынешнем виде, так как стала очевидной чудовищность военных преступлений, совершенных Россией. Путин забыл, что перед поездкой в Россию делегация африканских стран также ездила в Бучу, чтобы почтить память жертв преступлений.
Хотя на форуме Россия и не добилась видимого результата в плане дальнейшего давления по зерновой сделке, у западных стран не должно быть даже малейших оснований быть довольными сложившейся ситуацией. Поскольку Россия является агрессором, было бы нормально, если бы такой саммит вовсе не состоялся в нынешнее время. Несмотря на немногочисленность делегаций высокого уровня, в итоге были представлены практически все африканские страны. Можно сколько угодно убеждать себя в том, что у России нет ресурсов для оказания сильного влияния на африканские страны, но на встречу в Россию все равно приехали.
Вчера в СМИ с бешеной скоростью распространилась новость о том, что Украина использует в своих ударах по России боеприпасы, произведенные для реактивных систем залпового огня северокорейского производства. Сам факт, вероятно, соответствует действительности. Поскольку министр обороны России в настоящее время находится с визитом в Северной Корее, мотивы этой новости вполне понятны. Украинские военные также прокомментировали, что сами они не стали бы покупать эти боеприпасы из-за их низкого качества. Каким образом эти боеприпасы попали в использование украинских военных, точно не установлено.
Вчера президент Украины нанес визит ССО, ведущим боевые действия в районе Бахмута. Не исключено, что этот визит побудит российское военное командование перебросить в район Бахмута еще больше резервов.
Сегодня рано утром в деловом центре Москвы произошла атака беспилотников. По данным Минобороны России, Москву атаковали тремя беспилотниками, один из которых был сбит. На этот раз сообщение российских властей соответствовало действительности. Под удар попали два высотных здания, в которых располагались офисы. В одном из них, как теперь известно, располагается Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Воздушное сообщение над Москвой на некоторое время было приостановлено.
Эту атаку также нужно записать на счет ФСБ, так как сложно поверить в то, что эти беспилотники прибыли с территории Украины.
Отдельные иранские беспилотники также были сбиты украинскими ПВО.
Сакс отмечает, что на передовой текущие тенденции не изменились.
- В направлении Сватово и Северодонецка российская армия не прекратила наступательные операции, но темп их ослаб, и украинская армия удерживает свои позиции.
- Около Бахмута российская армия контратакует южнее города новыми резервами, но существенно улучшить свои позиции не смогла. Украинские войска продвинулись немного южнее города в районе села Курдюмовка.
- Российская армия продолжила наступление в районе Донецка, но ситуация остается неизменной.
- На южном фронте украинские войска вчера не добились больших успехов. Атаки на российские позиции продолжаются. Глава оккупированной Россией Херсонской области Сальдо заявил вчера, что Украина нанесла удар 12 ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым с югом Украины. Правда, Украина и раньше нарушала эту связь, и вчера в этом районе также были слышны взрывы. В текущей фазе наступления украинских войск эту связь, безусловно, хотят прервать, но реальные результаты вчерашней атаки неизвестны. Сальдо заявил, что все 12 ракет, использованных в атаке, были сбиты российской системой ПВО. Однако принцип успешной дезинформационной операции заключается в том, что ложь должна на первый взгляд выглядеть правдоподобно. Местные жители пишут в социальных сетях, что движение поездов приостановлено. Украина, в свою очередь, не сообщает подробностей о результатах атаки, а лишь отмечает, что Чонгарский мост был успешно атакован.
Вчера также были замечены две крупные колонны российской армии, двигавшиеся через Мариуполь. Одна направлялась на запад, видимо, в качестве подкрепления войскам, отражающим атаки в направлении Мелитополя и Бердянска. Другая колонна двигалась на север от Мариуполя. Возможно, российское командование опасалось украинского наступления со стороны Угледара. Однако колонны были оснащены очень простой техникой и не представляли большой угрозы.
В СМИ широко освещалось заявление президента Польши о том, что Беларусь перебрасывает около 100 наемников ЧВК «Вагнера» в Сувалкский район недалеко от белорусско-польской границы. Поскольку Россия также ранее инициировала информационную операцию о том, что «вагнеровцы» могут атаковать Сувалкский коридор, интерес СМИ был вполне ожидаем. Однако, по данным Польши, масштабного военного наступления в этом районе не планируется, но готовятся бунты беженцев на границе, как в 2020 году.
Информационные кампании и действия Польши по охране восточной границы вполне уместны. В результате Беларусь и Россия будут иметь гораздо меньше возможностей для проведения информационных и гибридных операций в направлении Польши или Запада в целом, а также в меньшей степени смогут удерживать инициативу в информационном пространстве. Для нынешнего лидера Беларуси реальный военный конфликт с Польшей или Украиной был бы очень рискованной затеей, поэтому Беларусь воздерживается от прямого участия в военных действиях.