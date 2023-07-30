Несмотря на катастрофу подводной лодки «Титан», соучредитель компании-оператора OceanGate Expeditions планирует новые приключения. Гильермо Сёнлейн хочет отправить людей на сверхгорячую Венеру к 2050 году.
Трагикомедия ⟩ Сооснователь OceanGate хочет отправить на Венеру тысячу человек
Компания, эксплуатирующая подводную лодку «Титан», которая взорвалась рядом с обломками «Титаника» и унесла жизни пяти человек, недавно прекратила свою деятельность. Гильермо Сёнлейн, соучредитель OceanGate Expeditions, уже размышляет о следующих направлениях приключений.
Например, к 2050 году он хочет отправить около 1 000 человек на Венеру, рассказал он в интервью Business Insider. По его словам, человечество должно продолжать испытывать пределы инноваций.
По словам Сёнлейна, с 11 лет им движет желание сделать человечество межпланетарным видом. «У меня всегда была мечта стать командиром первой колонии на Марсе».
Однако, по его словам, его план относительно Венеры менее амбициозен, чем отправка миллиона человек на поверхность Марса к 2050 году, что планирует сделать основатель Tesla и SpaceX Илон Маск.
Исключительно жесткие условия
Венера находится всего в 40 млн км от Земли, и эти две планеты схожи по размерам, массе, плотности и даже гравитации. Но это крайне неблагоприятная среда для человека.
Поверхность Венеры исключительно горячая (более 450 градусов Цельсия), океанов и озер до сих пор не было обнаружено, зато есть тысячи вулканов с лавовыми массами, заливающими большую часть поверхности. Атмосфера Венеры состоит в основном из углекислого газа, а в облаках может содержаться даже серная кислота.
По словам Сёнлейна, разговоры о полетах на Венеру, безусловно, вызвали бы переполох за пределами космической отрасли. Однако он не видит причин, по которым человечество не должно пытаться жить на этой планете.
Согласно исследованиям, на расстоянии около 50 км от поверхности Венеры существует часть ее атмосферы, где теоретически может выжить человек. Там ниже температура и меньше давление.
Если космическая станция сможет выдержать воздействие серной кислоты, говорит Сёнлейн, то в атмосфере Венеры в один прекрасный день могли бы жить от сотен до тысяч человек. Как именно будет работать эта плавучая колония, он не уточнил.
Подводные лодки - часть плана полета в космос
Для него подводные лодки, такие как «Титан» также являлись частью плана полета в космос. По мнению Сёнлейна, подводные исследования, и в частности использование подводных аппаратов с экипажем, наиболее близки к полету в космос и продвижению этой идеи без фактического полета в космос. По его словам, цель таких подходов - разработка и испытание технологий, которые могут быть использованы в космосе.
Аналогичные цели преследует основанная Сёнлейном организация Humans2Venus, в которой он и его коллеги объединяют специалистов, занимающихся транспортировкой людей на Венеру. По словам Сёнлейна, цель организации - использование новых технологий для снижения эксплуатационных расходов на полет людей на Венеру и финансирование космических полетов без государственной поддержки.
По его словам, аналогичным образом велась разработка подводной лодки «Титан». Долгосрочная концепция OceanGate заключалась в создании недорогих пилотируемых подводных лодок, которые можно было бы нанимать для погружения на морское дно. Найденные на них технологии могли бы помочь людям достичь космоса.
По мнению Сёнлейна, гибель пассажиров «Титана» не должна остановить людей от продолжения исследований подводных лодок с корпусом из углеродного волокна для достижения дна океана. «Необходимо продолжать расширять границы инноваций».