Трагикомедия ⟩ Сооснователь OceanGate хочет отправить на Венеру тысячу человек

Компания, эксплуатирующая подводную лодку «Титан», которая взорвалась рядом с обломками «Титаника» и унесла жизни пяти человек, недавно прекратила свою деятельность. Гильермо Сёнлейн, соучредитель OceanGate Expeditions, уже размышляет о следующих направлениях приключений.

Например, к 2050 году он хочет отправить около 1 000 человек на Венеру, рассказал он в интервью Business Insider. По его словам, человечество должно продолжать испытывать пределы инноваций.

По словам Сёнлейна, с 11 лет им движет желание сделать человечество межпланетарным видом. «У меня всегда была мечта стать командиром первой колонии на Марсе».

Однако, по его словам, его план относительно Венеры менее амбициозен, чем отправка миллиона человек на поверхность Марса к 2050 году, что планирует сделать основатель Tesla и SpaceX Илон Маск.

На 3D-модели поверхности Венеры, по оценкам ученых, изображен все еще действующий вулкан Маат Монс. Фото: NASA/JPL-Caltech/SWNS

Исключительно жесткие условия

Венера находится всего в 40 млн км от Земли, и эти две планеты схожи по размерам, массе, плотности и даже гравитации. Но это крайне неблагоприятная среда для человека.

Поверхность Венеры исключительно горячая (более 450 градусов Цельсия), океанов и озер до сих пор не было обнаружено, зато есть тысячи вулканов с лавовыми массами, заливающими большую часть поверхности. Атмосфера Венеры состоит в основном из углекислого газа, а в облаках может содержаться даже серная кислота.