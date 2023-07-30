Российский гонщик соревнуется на автомобиле в цветах украинского флага

Лукьянюк, последний раз выступавший в ноябре 2021 года, объявил после начала войны в Украине, что поставит свою карьеру на паузу и не возобновит ее, пока война не закончится.

«Очень сложно комментировать нашу ситуацию и чувства. Никто из моих знакомых не поддерживает это дерьмо. Это ужасное чувство, – сказал Лукьянюк. – Мы не можем развлекать себя или других в ситуации, когда люди умирают».

С точки зрения спортивных достижений возвращение Лукьянюка не было успешным, но машина, на которой он ездит, очевидно, важнее.

А именно, его Škoda Fabia RS Rally2 окрашена в цвета украинского флага, а кроме того, карту ему зачитывает бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко, много лет занимающийся ралли спортом.