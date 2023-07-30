Без паники: банки могут помочь клиентам в случае возникновения проблем с жилищным кредитом

Однако, если сам собственник не занимается продажей имущества или имеет нереалистичные ожидания относительно цены, банк может запустить исполнительное производство. «Это означает, что имущество с аукциона будет продавать судебный исполнитель, согласовав начальную цену с банком. Первоначальная стартовая цена устанавливается в соответствии с рыночной ценой имущества, а не остатком кредита. Если продажа по этой цене не состоится, по согласованию с банком цена будет снижаться до тех пор, пока не окажется найден покупатель. Из полученной на торгах цены в первую очередь погашаются остаток по кредиту, причитающиеся проценты и задолженности, а также другие расходы, понесенные банком для обеспечения сохранности имущества - например, страховые взносы», - продолжила Осипова. Она добавила, что вознаграждение за работу исполнителя также должно быть уплачено за счет цены продажи. Все, что после этого осталось, принадлежит бывшему собственнику предмета залога, которым обычно является заемщик.

Как сказала Осипова, цель банка - получить от продажи максимально возможную цену, в том числе потому, что тогда заемщик может получить первоначальный капитал для покупки нового жилья. «К сожалению, продажи с аукциона обычно приносят меньшие суммы, чем те, которые можно получить при добровольной продаже», - добавила она.

Даже если банк уже обратился к судебному исполнителю, при желании заемщики или владелец залога имеют возможность поучаствовать в процессе продажи. «Например, бывали случаи реализации предмета залога под контролем судебного исполнителя, но при активном участии собственника предмета залога. В таком случае организация и детали продажи должны быть согласованы с судебным исполнителем», - сообщила Осипова.

По ее словам, если банк не может связаться с заемщиками, не остается другого способа продажи, кроме как объявление аукциона.