Криптовалюта: Россия на самом деле получает выгоду от санкций?

По их данным, производители оборудования для майнинга зарабатывают больше денег в России, чем в других странах мира. В результате увеличился поток оборудования для майнинга, которое перемещается в Россию.

Благодаря дешевой энергии и холодной погоде Россия долгое время была центром добычи биткоинов, а после того, как Китай ввел на них запрет в 2021 году, Россия получила еще большую долю рынка – все это продолжалось даже в разгар войны.

Несмотря на риски, связанные с ведением бизнеса в России для иностранных компаний, условия и улучшение экономики майнинга остаются привлекательными, заявили руководители блокчейнов (прим.ред. передача данных без посредников) на фестивале CoinDesk Consensus 2023.

Кроме того, повышенный контроль регулирующих органов и налогов в США и других странах сделали предыдущие возможности менее привлекательными.

«России пришлось в 2022 году перенаправить свой поток энергии из ЕС, и поскольку у нее все еще осталось много избыточных мощностей, это привело к тому, что индустрия криптомайнинга, которая требует значительных энергетических ресурсов, может стать новым клиентом для России», – говорится в отчете компании.

Так как электроэнергия является ключевым фактором для обеспечения прибыльности добычи полезных ископаемых, Россия, предоставляющая доступ к дешевой энергии, выглядит готовой для дальнейшего роста и привлечения большего числа компаний.

Внутренние источники сообщили CoinDesk, что производители оборудования для криптомайнинга Bitmain и MicroBT активно работают на российском рынке, а московский офис Bitmain даже указан на официальном веб-сайте компании. Согласно отчету, обе компании предоставляют ремонтные услуги местным шахтам в России.

Также возможно, что военные санкции против России на самом деле принесли пользу криптоиндустрии.

Во-первых, добыча биткоинов предлагает производителям энергии, которым мешает слабеющая экономика, альтернативный источник дохода.