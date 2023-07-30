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В Ляэне-Харью в результате лобового столкновения постарадали восемь человек

Postimees
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ДТП в Лауласмаа.
ДТП в Лауласмаа. Фото: Kuvatõmmis sotsiaalmeediast

Департамент полиции и погранохраны (PPA) сообщил, что сегодня, 30 июля, днем ​​в Лауласмаа произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств, в результате которого пострадали восемь человек.

«В 14:07 в деревне Лауласмаа произошло лобовое столкновение автомобилей Honda и Jeep», - сказал представитель PPA.

По его словам, водители и пассажиры обеих машин получили травмы. Восемь пострадавших были доставлены в больницу, но, по словам полиции, травмы, исходя из предварительной информации, не опасны для жизни.

В полиции добавили, что все обстоятельства аварии еще выясняются.

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