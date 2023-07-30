В Ляэне-Харью в результате лобового столкновения постарадали восемь человек

Департамент полиции и погранохраны (PPA) сообщил, что сегодня, 30 июля, днем в Лауласмаа произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств, в результате которого пострадали восемь человек.
«В 14:07 в деревне Лауласмаа произошло лобовое столкновение автомобилей Honda и Jeep», - сказал представитель PPA.
По его словам, водители и пассажиры обеих машин получили травмы. Восемь пострадавших были доставлены в больницу, но, по словам полиции, травмы, исходя из предварительной информации, не опасны для жизни.
В полиции добавили, что все обстоятельства аварии еще выясняются.