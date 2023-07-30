Повод задуматься: изменение климата может негативно сказаться на размере плиток шоколада

Плохие новости для любителей шоколада на этой неделе: утолять свою тягу становится все дороже.
На этой неделе оптовые цены на какао-бобы выросли до самого высокого уровня за более чем десять лет, и производители делают ставку на то, что цены на ключевой ингредиент шоколада останутся такими же высокими и в 2024 году.
В основном это связано с тем, что производство в Западной Африке, на долю которой приходится две трети мирового урожая какао-бобов, переживает спад, пишет Bloomberg.
Проливные дожди и гниль уничтожили большую часть посева, что вызвало опасения по поводу поставок.
Во всем мире также наблюдается снижение объемов переработки бобов, что указывает на то, что фабрики изо всех сил пытаются получить достаточное количество, сказал Bloomberg глава Ганской компании по маркетингу какао в Великобритании Фуад Мохаммед Абубакар.
Кот-д'Ивуар, крупнейший в мире производитель какао, прогнозирует, что урожай в этом году упадет на одну пятую по сравнению с прошлым годом, также были приостановлены сделки купли-продажи, которые обязывают фермеров поставлять товар в фиксированные сроки.
Производство в Гане, втором по величине в мире производителе какао, также упало ниже среднего исторического уровня.
«Это, вероятно, приведет к третьему подряд дефициту предложения в этом году и, возможно, даже в следующем», – говорит аналитик по какао Rabobank Пол Джоуль.
Изменение климата угрожает еще больше сократить производство, в то время как фермеры уже борются с разрушительным «вирусом опухших побегов», который может годами убивать деревья какао, и «болезнью черных стручков», которая вызывает гниение бобов.
Более высокие цены уменьшили тягу к шоколаду
Низкая урожайность побудила руководителей ведущих производителей шоколада Lindt и Hershey предупредить, что нельзя исключать дальнейшее повышение цен, даже если потребителям уже пришлось смириться с более высокими ценами на их продукцию.
«Мы находимся в очень сложной ситуации, – сказал Джоуль в интервью Bloomberg. – Не исключено, что в будущем компании представят шоколадные плитки меньшего размера и потенциально более высокие цены».
И Lindt, и швейцарский производитель шоколада Barry Callebaut столкнулись с падением объемов продаж, поскольку более высокие цены сдерживают потребителей.
Для некоторых компаний влияние роста оптовых продаж может начать ощущаться только сейчас, поскольку предыдущие меры страхования до сих пор защищали их от значительного роста цен.
«Для большинства компаний влияние очень резкого роста цен на какао начнет ощущаться только со второй половины 2023 года», – заявил финансовый директор Lindt Мартин Хуг.