Повод задуматься: изменение климата может негативно сказаться на размере плиток шоколада

На этой неделе оптовые цены на какао-бобы выросли до самого высокого уровня за более чем десять лет, и производители делают ставку на то, что цены на ключевой ингредиент шоколада останутся такими же высокими и в 2024 году.

В основном это связано с тем, что производство в Западной Африке, на долю которой приходится две трети мирового урожая какао-бобов, переживает спад, пишет Bloomberg.

Проливные дожди и гниль уничтожили большую часть посева, что вызвало опасения по поводу поставок.

Во всем мире также наблюдается снижение объемов переработки бобов, что указывает на то, что фабрики изо всех сил пытаются получить достаточное количество, сказал Bloomberg глава Ганской компании по маркетингу какао в Великобритании Фуад Мохаммед Абубакар.

Кот-д'Ивуар, крупнейший в мире производитель какао, прогнозирует, что урожай в этом году упадет на одну пятую по сравнению с прошлым годом, также были приостановлены сделки купли-продажи, которые обязывают фермеров поставлять товар в фиксированные сроки.

Производство в Гане, втором по величине в мире производителе какао, также упало ниже среднего исторического уровня.

«Это, вероятно, приведет к третьему подряд дефициту предложения в этом году и, возможно, даже в следующем», – говорит аналитик по какао Rabobank Пол Джоуль.