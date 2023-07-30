С чего же все-таки началась пандемия коронавируса?

Скоро исполнится четыре года с начала пандемии коронавируса, но до сих пор неясно, откуда зародился вирус, сообщает The New York Times.
Две конкурирующие гипотезы об отправной точке пандемии коронавируса остаются широко распространенными, так как окончательная истина все еще не найдена.
В большинстве своем при анализе и поиске следов обычно критически смотрят в сторону Китая, который слишком быстро уничтожил вещественные доказательства, необходимые для расследования первоисточника заражения, и не дает точных ответов.
Согласно The New York Times, молчание Китая только подогревает интерес сторонников теорий заговора.
Две теории
Одна сторона утверждает и пытается доказать, что инфекция COVID-19 передалась человеку от животных и возникла на оптовом рынке морепродуктов в Хуанане. Это был грязный торговый центр в районе Ухань в центральном Китае, где прилавки были заполнены рыбой и мясом, включая мясо дичи.
Если бы китайские власти немедленно не закрыли рынок в связи с распространением инфекции, то вещественные доказательства не были бы уничтожены, а источник можно было бы определить путем тестирования мяса в продаже и инфицированных людей.
Теория передачи инфекций от животных к человеку находит подтверждение в предыдущих случаях, когда такие передачи были подтверждены с помощью анализа. В статье, опубликованной в The New York Times, отмечается, например, передача вирусной инфекции ВИЧ и вируса гриппа от птиц к человеку.
Ученые обобщили результаты исследований, чтобы показать, как происхождение инфекции COVID-19 могло быть связано с летучими мышами, которые гнездились в шахте недалеко от города Ухань. В то же время были проведены исследования, которые касаются, например, енотов, которые бродили по рынку и вступали в контакт с людьми.
В анализе, представленном в The New York Times, приводятся примеры подозрительных смертей на шахте в городе Ухань в районе гнездования летучих мышей в 2014 году, и отмечается, что в то время уже было зафиксировано респираторное распространение.
Другая сторона защищает утверждение, что вирус был искусственно создан в лаборатории в качестве биологического оружия и разработан как подпольный военно-промышленный проект в Китае.
Более умеренная версия той же теории предполагает, что вирус мог быть разработан самими людьми, но не с намерением атаковать или использовать его в военных операциях. Это мог быть несчастный случай на рабочем месте, когда в лаборатории что-то пошло не так.
В анализах, касающихся оружия, разрабатываемого в лаборатории, по-прежнему отсутствуют конкретные источники и недостаточно доказательств. Делается ссылка на эксперименты, которые китайские ученые ставили в Ухане с этими же летучими мышами.
Когда в конце 2019 года из больниц в Ухане начали поступать первые случаи атипичной пневмонии, а в начале 2020 года разразилась инфекция COVID-19, казалось, что даже сама локация подтверждала версию лабораторной аварии и склоняла мнения в пользу аргумента о том, что пандемия была запущена человеком.
Две истории
Согласно опросу общественного мнения, в марте 2020 года 43 процента американцев считали, что вирус возник в природе и передавался людям естественным путем. В версию о разработке так называемого биологического оружия в лаборатории на тот момент верили 30 процентов респондентов.
Если к сентябрю 2020 года мнения людей разделились, то в 2021 году большинство уже поддержало версию об утечке вируса из лаборатории.
The New York Times подытожили результаты исследования, отметив, что версия об утечке из лаборатории кажется людям более правдоподобной, но пока истина не раскроется, два нарратива так и будут конкурировать друг с другом.