С чего же все-таки началась пандемия коронавируса?

В анализе, представленном в The New York Times, приводятся примеры подозрительных смертей на шахте в городе Ухань в районе гнездования летучих мышей в 2014 году, и отмечается, что в то время уже было зафиксировано респираторное распространение.

Другая сторона защищает утверждение, что вирус был искусственно создан в лаборатории в качестве биологического оружия и разработан как подпольный военно-промышленный проект в Китае.

Более умеренная версия той же теории предполагает, что вирус мог быть разработан самими людьми, но не с намерением атаковать или использовать его в военных операциях. Это мог быть несчастный случай на рабочем месте, когда в лаборатории что-то пошло не так.

В анализах, касающихся оружия, разрабатываемого в лаборатории, по-прежнему отсутствуют конкретные источники и недостаточно доказательств. Делается ссылка на эксперименты, которые китайские ученые ставили в Ухане с этими же летучими мышами.

Когда в конце 2019 года из больниц в Ухане начали поступать первые случаи атипичной пневмонии, а в начале 2020 года разразилась инфекция COVID-19, казалось, что даже сама локация подтверждала версию лабораторной аварии и склоняла мнения в пользу аргумента о том, что пандемия была запущена человеком.

Две истории

Согласно опросу общественного мнения, в марте 2020 года 43 процента американцев считали, что вирус возник в природе и передавался людям естественным путем. В версию о разработке так называемого биологического оружия в лаборатории на тот момент верили 30 процентов респондентов.

Если к сентябрю 2020 года мнения людей разделились, то в 2021 году большинство уже поддержало версию об утечке вируса из лаборатории.