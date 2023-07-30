Дни оперы на Сааремаа: культурное событие привлекло рекордное число зрителей

«Зрители с большим трепетом встретили спектакли гостевого театра, в этом году Дни оперы на Сааремаа прошли с большим успехом как в художественном, так и в организационном плане», – сказала руководитель Eesti Kontsert и главный продюсер Дней оперы на Сааремаа Керту Орро.

Главным исполнителем Дней оперы на Сааремаа стал Молдавский национальный театр оперы и балета имени Марии Биешу, для которого это был самый крупный гастрольный выезд в истории театра.

Также был популярен полуночный лаунж Opera Royal, где в пятницу Лаури Пихлап и Марианна Лейбур выступили с группой Funkifize, а в субботу состоялся концерт Рольфа Роосалу «Tribute to Bee Gees».

Пятничный вечер «Аида» был самым обсуждаемым, потому что помимо 70 волонтеров в шоу приняла участие белая лошадь по имени Ээтика c хутора Тихус на острове Муху . Несмотря на то, что последний день оперных дней прошел под дождем, бал учеников балерины Кайе Кырб собрал большое количество маленьких любителей оперы и балета, многие из которых впервые столкнулись с таким театральным опытом.

В ближайшую пятницу в 20:00 на ETV будет транслироваться специальная программа «Дни оперы на Сааремаа», в которой ведущий Марко Рейкоп расскажет о прошедших оперных днях. Шоу поставил Рауно Вильтроп.