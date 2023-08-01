ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Чем становится Грузия для новых русских эмигрантов

Вторая категория - это более новые релоканты, которых тоже можно поделить на две группы. Те, кто прибыл в Грузию сразу после начала полномасштабной военной интервенции в Украину, похожи на тех, кого я описал выше. Большинство из них - активные анти-путинисты и хотят начать жизнь заново, стараясь как-то интегрироваться в местные сообщества. А те, кто уехал от «частичной мобилизации» осенью прошлого года, другие. Если бы не призывная кампания и перспективы попасть на фронт, то их в принципе все устраивало в путинской России.

Я познакомился с молодым человеком (двадцать плюс), который работал учителем в Москве и уехал из РФ в сентябре 2022 года. В Грузии он практически не общался с местными, в основном сидел в комнатах своих хостелов, смотрел российское телевидение и советские фильмы, ежедневно общался с родственниками в России и работал в онлайне, ожидая, что скоро можно будет вернуться назад. И что-то мне подсказывает, что это далеко не единственный пример.

А третья категория - это российские туристы, которые составляют до 90 процентов посетителей тбилисских ресторанов. Они, как правило, аполитичны, и их в основном заботят финансы: одна из туристок долго жаловалась мне на то, что в прошлом году за 1000 рублей давали 50 лари, а сейчас только 28.

Комплекс имперского превосходства выдавливается по капле