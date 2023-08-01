ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Чем становится Грузия для новых русских эмигрантов

Когда речь заходит о новейшей российской эмиграции, то легко заметить, что среди всех соседей России Эстония и Грузия представляют собой самую контрастную «пару». Cвоим анализом сравнения двух стран делятся Андрей Макарычев, профессор региональных политических исследований Тартуского университета, и Санширо Хосака, исследователь Международного центра обороны и безопасности (ICDS) в Таллинне.
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.
Андрей Макарычев: В Эстонии, как мы знаем, с августа прошлого года введен запрет на использование россиянами ранее выданных шенгенских виз для въезда, и количество граждан РФ, которым удалось после начала войны с Украиной переехать и обустроиться в Эстонии, невелико. Грузия же за последние месяцы движется в прямо противоположном направлении: в начале лета было возобновлено прямое авиационное сообщение между Москвой и Тбилиси, хотя цены на авиабилеты сопоставимы с поездкой в Дубай, и большинство россиян предпочитает пересекать границу по земле.
Санширо Хасака: Еще одно отличие состоит в том, что по контрасту со значительным ростом россиян в Грузии, большинство военных беженцев из Украины, приехавшие в Грузию в прошлом году, уже уехали в Европу. То есть в Грузии существенно выросло число россиян, а в Эстонии - украинцев.
Многие российские эмигранты в Грузии весьма политизированы
А. М.: Недавно перебравшиеся в Грузию граждане России, продавая свои российские квартиры, активно покупают недвижимость, в основном в Тбилиси, но и в активно застраивающемся Батуми тоже. Некоторые местные банки в течение пары дней открывают россиянам счета, чем те активно пользуются. В основном это молодежь из крупных городов и люди среднего возраста - айтишники, люди творческих профессий или те, кто работает дистанционно.
По статистике, россияне с 2022 года открыли в Грузии в три раза больше компаний, чем за последние 27 лет. В Грузии обосновались некоторые известные россияне - например, основатель перформативного проекта «Партия мертвых» Максим Евстропов, нижегородская группа «Элизиум», или известный научный видеоблогер Илья Колмановский.
В отличие от россиян, переехавших в Турцию, большинство новых эмигрантов в Грузии весьма политизированы - в разговорах они публично осуждают режим Путина и особенно агрессию против Украины. Многие стараются интегрироваться в грузинское общество - заводят профессиональные и дружеские связи и учат язык (хотя это и не требуется для вида на жительство), а их дети ходят в местные школы. Но в то же время для многих россиян переезд в Грузию - это временная мера, и некоторые спустя несколько месяцев возвращаются домой, хотя и оставляют открытой возможность приехать опять.
С. Х.: Я увидел три категории российских переселенцев в Грузии. Первая группа - это те, кто переехал до февраля 2022 года. Причины были разные, но в основном люди бежали от политических репрессий на родине. Сюда можно отнести сторонников Алексея Навального, участников массовых протестов в Хабаровске в 2020 году, и так далее. Благодаря относительно низкому уровню коррупции и бюрократии в Грузии, некоторые россияне смогли достаточно легко открыть здесь свои бары и пабы.
После начала войны в Украине во многих таких заведениях появились украинские флаги и известные слоганы про «русский военный корабль». Эти места стали популярными для встреч новых российских экспатов в Грузии, но одновременно нельзя исключать, что они могут стать и мишенями для российских спецслужб.
Вторая категория - это более новые релоканты, которых тоже можно поделить на две группы. Те, кто прибыл в Грузию сразу после начала полномасштабной военной интервенции в Украину, похожи на тех, кого я описал выше. Большинство из них - активные анти-путинисты и хотят начать жизнь заново, стараясь как-то интегрироваться в местные сообщества. А те, кто уехал от «частичной мобилизации» осенью прошлого года, другие. Если бы не призывная кампания и перспективы попасть на фронт, то их в принципе все устраивало в путинской России.
Я познакомился с молодым человеком (двадцать плюс), который работал учителем в Москве и уехал из РФ в сентябре 2022 года. В Грузии он практически не общался с местными, в основном сидел в комнатах своих хостелов, смотрел российское телевидение и советские фильмы, ежедневно общался с родственниками в России и работал в онлайне, ожидая, что скоро можно будет вернуться назад. И что-то мне подсказывает, что это далеко не единственный пример.
А третья категория - это российские туристы, которые составляют до 90 процентов посетителей тбилисских ресторанов. Они, как правило, аполитичны, и их в основном заботят финансы: одна из туристок долго жаловалась мне на то, что в прошлом году за 1000 рублей давали 50 лари, а сейчас только 28.
Комплекс имперского превосходства выдавливается по капле
А. М.: Что касается грузинского общества, то его реакция на волну переселенцев из России поляризована. Весь Тбилиси украшен украинскими флагами (их в столице Грузии в публичных пространствах больше, чем в Эстонии) и надписями не только солидарности с Украиной, но и соответствующего отношения к России. Вот лишь один пример: «Хороший русский? Вон из Грузии!».
Примерно такими же лозунгами, дополненными ссылками на «русский военный корабль», пару месяцев назад группа антироссийских активистов встречала первый после долгого перерыва рейс из Москвы. Как сказал в разговоре со мной один собеседник, многие грузины не хотят, чтобы их страна превратилась в проходной двор. И не уверены, что политика открытых дверей приблизит Грузию к переговорам о членстве в Евросоюзе.
С.Х.: Такие настроения имеют под собой достаточно прагматичную почву. Например, грузинские студенты выходили на акции протеста против отсутствия в Тбилиси дешевого жилья, поскольку приток иммигрантов из России привел к повышению цен на недвижимость.
А. М.: Однако в самом обществе русофобии практически не встретишь. Как и раньше, русский язык можно услышать везде, и многие грузины вполне довольны наплывом туристов из России в летний сезон.
Как мне представляется, для многих россиян переезд в Грузию - это своего рода упражнение в выдавливании из себя (так и хочется сказать - «по капле») комплекса имперского превосходства над соседними нациями, которые исторически были колонизованы Россией и поэтому рассматривались в чисто этнографическом плане. «Классная музыка, дешевые цены, отличный климат, вкусная еда и вино» - это традиционные стереотипы восприятия Грузии как места приятного времяпрепровождения, которые глубоко укоренились в сознании многих россиян. Теперь к этому добавляется нечто более серьезное - страна, 20 процентов территории которой Россия де-факто аннексировала в 2008 году, может стать второй родиной для десятков - если не сотен - тысяч россиян, радикально не согласных с режимом Путина.
Важно, что значительная часть новейшей российской диаспоры в Грузии, как и в некоторых других экс-советских республиках - люди креативные. Значит, они будут создавать новые нарративы и тексты, которые, возможно, когда-то окажутся востребованными.