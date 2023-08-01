«Руки за голову, лицом к стене!» - чилийцы приедут в Нарву и расскажут о своих драках с полицией

На «Фестиваль свободы», который нарвская Vaba Lava устраивает с 14 по 19 августа, приедет много мощных театральных проектов, посвященных борьбе за свободу. Еще никогда в Эстонии не планировало выступить столько самобытных театров из Центральной Азии. И уж точно еще не было никого из Чили. Тем более – такой труппы, как «La Re-Sentida» с одной из самых скандальных постановок Южной Америки – «Оазис безнаказанности».
Название труппы, которая покажет свой спектакль в Нарве 19 августа, – яркая игра слов. La Sentida – «искренние», La Resentida – «задетые за живое». Вставить после re дефис – получатся «рас-чувственные», хотя их и перевели и как «оскорбленные». Ер роман Достоевского «Униженные и оскорбленные» переводится как Humilihados e Ofendidos, так что возможны варианты. Эти оскорбленные - скорее «разобиженные». Труппа Марко Лайера играет протест против социальной несправедливости - это театр яростных масок, мокрых блестящих тел, танец насилия и праздник смерти, которая в испаноязычной культуре «на миру красна».
Театр был основан в 2008 году и с тех пор не изменяет курсу его вдохновителя и создателя Марко Лайера. По словам руководителя, он предлагает зрителю со-размышлять с помощью телесной провокации. Театр, по мнению работающих в нем единомышленников, является инструментом критического анализа общества. Во многом это, разумеется, и самоанализ.
Насилие для Чили и Южной Америки в целом – очень чувствительная, не заживающая тема. Во многих государствах континента вся их постколониальная история строилась как нескончаемый ряд насильственных переворотов, свержений и нарушений прав человека, воспринимаемых как нечто само собой разумеющееся. Диктатура – политический строй, который кажется для Южной Америки пугаюше естественным, и Чили – одна из немногих стран, которая сумела не только вырваться из этого порочного круга, но и осознать свой трудный путь к демократии.
В 2019 году беспорядки в Сантьяго-де-Чили были спровоцированы повышением цен на проезд в общественном транспорте. Далее в течение лета и особенно осени манифестации против плоского налога и общественного неравенства привели к введению комендантского часа. Президент Чили Себастьян Пинера (в 2022 его сменил так наз. «автономный левый» Габриэль Борич) отправил в отставку целую пачку бесполезных министров, но так ничего и не добился. В Чили реализовался сценарий, который может ждать любую страну, правительство которой не понимает, что его не любят не за плохо подобранную команду, а за то, что оно в принципе исходит из приоритетов обеспеченного меньшинства.
В спектакле «Оазис безнаказанности» хореографическими методами проигрывается история, которой следует опасаться любому государству, концентрирующему капиталы и прикармливающему элиты, пока все остальные беднеют и уезжают, привыкнув к отрицанию своей политической субъектности.
Хореограф и режиссер Лайера пояснял в связи с показами труппы на сцене великого театра Schaubuhne (Берлин): «Главными действующими лицами социальных волнений были очень молодые люди. 80 процентов из них подверглись насилию со стороны полиции. Мы также заметили, что молодое поколение больше не считало полицию законными представителями государственной власти. К ним не было уважения. Полиция была лишена легитимности – и это было совсем не так, как в предыдущих поколениях, например, в моем. Все это связано с тем, что силы безопасности, армия и полиция, не были реформированы, люстрированы и восстановлены после диктатуры. Они остались прежней авторитарной структурой».
В этом смысле танцевальный спектакль-маскарад «Оазис безнаказанности» слишком очевидно отсылает к известным, реликтовым для современной Европы авторитарным режимам России и Беларуси. Но это не значит, что вчерашние постсоветские страны, находящиеся ныне на стороне света, могут полностью исключить для себя сценарий народных волнений и возможности грубого подавления любых форм горизонтального сопротивления.
В этом смысле поках «Оазиса безнаказанности» в Нарве важен вдвойне – как повод поразмышлять о том, что, когда и почему забывает государство, искренне считающее, что это граждане никуда не годны, а с ним-то все в порядке…