«Руки за голову, лицом к стене!» - чилийцы приедут в Нарву и расскажут о своих драках с полицией

Название труппы, которая покажет свой спектакль в Нарве 19 августа, – яркая игра слов. La Sentida – «искренние», La Resentida – «задетые за живое». Вставить после re дефис – получатся «рас-чувственные», хотя их и перевели и как «оскорбленные». Ер роман Достоевского «Униженные и оскорбленные» переводится как Humilihados e Ofendidos, так что возможны варианты. Эти оскорбленные - скорее «разобиженные». Труппа Марко Лайера играет протест против социальной несправедливости - это театр яростных масок, мокрых блестящих тел, танец насилия и праздник смерти, которая в испаноязычной культуре «на миру красна».

Театр был основан в 2008 году и с тех пор не изменяет курсу его вдохновителя и создателя Марко Лайера. По словам руководителя, он предлагает зрителю со-размышлять с помощью телесной провокации. Театр, по мнению работающих в нем единомышленников, является инструментом критического анализа общества. Во многом это, разумеется, и самоанализ.

Разобиженные, всегда готовые к недовольству... Фото: La re-sentida teatro / Postimees collage

Насилие для Чили и Южной Америки в целом – очень чувствительная, не заживающая тема. Во многих государствах континента вся их постколониальная история строилась как нескончаемый ряд насильственных переворотов, свержений и нарушений прав человека, воспринимаемых как нечто само собой разумеющееся. Диктатура – политический строй, который кажется для Южной Америки пугаюше естественным, и Чили – одна из немногих стран, которая сумела не только вырваться из этого порочного круга, но и осознать свой трудный путь к демократии.