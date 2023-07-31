Экономика Эстонии продолжила падение во втором квартале

По словам руководителя группы бухгалтеров Статистического управления Эстонии Роберта Мюйрсеппа, ВВП сократился примерно на три процента по сравнению со вторым кварталом 2022 года, но по сравнению с предыдущими периодами спад экономики немного замедлился.