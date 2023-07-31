Экономика Эстонии продолжила падение во втором квартале

По предварительной оценке Департамента статистики Эстонии, во втором квартале 2023 года продолжилось снижение валового внутреннего продукта (ВВП).
По словам руководителя группы бухгалтеров Статистического управления Эстонии Роберта Мюйрсеппа, ВВП сократился примерно на три процента по сравнению со вторым кварталом 2022 года, но по сравнению с предыдущими периодами спад экономики немного замедлился.
По сравнению с первым кварталом 2023 года ВВП, с учетом сезонных колебаний и рабочих дней, остался на прежнем уровне.
Департамент статистики опубликует более подробные данные о ВВП за второй квартал 31 августа.