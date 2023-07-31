Завоевавшая серебряную медаль Кармен Бруус вновь отказалась общаться с журналистами

«Нет, спасибо», - был короткий, но вежливый ответ как журналистам Postimees, так и журналистам Õhtuleht на просьбу об интервью.

Стоит упомянуть, что на чемпионате Европы в Стамбуле Кармен Бруус также отказалась от каких-либо комментариев прессе.

«Здравствуйте, я не хочу разговаривать», - сказала она тогда, смеясь, журналистам крупнейших эстонских изданий.

Однако в Турции она все же обронила пару слов для ERR.

«Конечно, скандал с Мехисом Виру (тренер Кармен Бруус) повлиял, но я могла бы выполнить свою работу, не стоит вину перекладывать лишь на это», - прокомментировала 18-летняя спортсменка свой результат (1.87).

«Все впереди. Поди знай, что люди еще сделают или решат, кто знает, какое у меня будет чувство, и что принесет жизнь. Живу одним днем, жизнь – это приключение», - добавила она, отвечая на вопрос о своих планах.

Это был ее единственный комментарий эстонским СМИ после того, как в феврале ее тренер Мехис Виру получил бессрочный запрет на тренерскую деятельность из-за некорректного поведения в отношении спортсменок.

В легкоатлетическом сезоне на свежем воздухе Бруус в этом году провела четыре старта: в мае в Марокко она не зафиксировала результат, в июне в Швейцарии она превысила отметку 1,83, в начале июля во Франции, а также в конце июля в Испании она преодолела отметку 1,80. Теперь на чемпионате Эстонии она показала результат 1,82, что принесло ей серебряную медаль.