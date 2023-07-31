Завоевавшая серебряную медаль Кармен Бруус вновь отказалась общаться с журналистами

На чемпионате Эстонии по легкой атлетике прыгунья в высоту Кармен Бруус завоевала серебряную медаль. Но при этом девушка отказалась от каких-либо комментариев прессе.
«Нет, спасибо», - был короткий, но вежливый ответ как журналистам Postimees, так и журналистам Õhtuleht на просьбу об интервью.
Стоит упомянуть, что на чемпионате Европы в Стамбуле Кармен Бруус также отказалась от каких-либо комментариев прессе.
«Здравствуйте, я не хочу разговаривать», - сказала она тогда, смеясь, журналистам крупнейших эстонских изданий.
Однако в Турции она все же обронила пару слов для ERR.
«Конечно, скандал с Мехисом Виру (тренер Кармен Бруус) повлиял, но я могла бы выполнить свою работу, не стоит вину перекладывать лишь на это», - прокомментировала 18-летняя спортсменка свой результат (1.87).
«Все впереди. Поди знай, что люди еще сделают или решат, кто знает, какое у меня будет чувство, и что принесет жизнь. Живу одним днем, жизнь – это приключение», - добавила она, отвечая на вопрос о своих планах.
Это был ее единственный комментарий эстонским СМИ после того, как в феврале ее тренер Мехис Виру получил бессрочный запрет на тренерскую деятельность из-за некорректного поведения в отношении спортсменок.
В легкоатлетическом сезоне на свежем воздухе Бруус в этом году провела четыре старта: в мае в Марокко она не зафиксировала результат, в июне в Швейцарии она превысила отметку 1,83, в начале июля во Франции, а также в конце июля в Испании она преодолела отметку 1,80. Теперь на чемпионате Эстонии она показала результат 1,82, что принесло ей серебряную медаль.
Трудно предположить, как пройдет сезон Кармен Бруус. На данный момент известно, что эстонка снялась с чемпионата Европы U20, который пройдет в августе, а сейчас также потеряла шанс попасть на чемпионат мира в Будапеште.