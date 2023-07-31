Исследование ⟩ Часть жителей Эстонии выступает за смену пола без одобрения врача

Весной этого года в связи с мнением министра социальной защиты Сигне Рийсало по поводу смены пола возникла дискуссия о том, можно ли было бы в Эстонии менять пол без согласия медкомиссии.

Институт общественных исследований попросил людей высказаться по этой теме, а также, в связи с событиями, произошедшими в других странах Европы, ответить на вопрос, должны ли мужчины, считающие себя женщинами, иметь возможность участвовать в конкурсах красоты.

Что касается смены пола и врачебной оценки, то на вопрос «Могли бы люди в Эстонии иметь право менять свой пол без согласия врача?» 15 процентов респондентов ответили «да» или «скорее да», ответ 74 процентов был «скорее нет» или «нет», а 12 процентов затруднились с ответом.

Хотя согласие врачей признали необходимым во всех социально-демографических группах, несколько отличалась позиция молодых людей 18-24 лет, среди которых больше всего было тех, кто не считает врачебное вмешательство в этот процесс необходимым. В этой группе, по мнению 34 процентов опрошенных, смена пола могла бы происходить без одобрения со стороны врачей, а 59 процентов выступили против этого.