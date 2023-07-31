Исследование ⟩ Часть жителей Эстонии выступает за смену пола без одобрения врача

Как следует из опроса, проведенного по заказу Института общественных исследований, 15 процентов жителей Эстонии считают, что смену пола в нашей стране можно было бы осуществлять без согласия врачей.
Весной этого года в связи с мнением министра социальной защиты Сигне Рийсало по поводу смены пола возникла дискуссия о том, можно ли было бы в Эстонии менять пол без согласия медкомиссии.
Институт общественных исследований попросил людей высказаться по этой теме, а также, в связи с событиями, произошедшими в других странах Европы, ответить на вопрос, должны ли мужчины, считающие себя женщинами, иметь возможность участвовать в конкурсах красоты.
Что касается смены пола и врачебной оценки, то на вопрос «Могли бы люди в Эстонии иметь право менять свой пол без согласия врача?» 15 процентов респондентов ответили «да» или «скорее да», ответ 74 процентов был «скорее нет» или «нет», а 12 процентов затруднились с ответом.
Хотя согласие врачей признали необходимым во всех социально-демографических группах, несколько отличалась позиция молодых людей 18-24 лет, среди которых больше всего было тех, кто не считает врачебное вмешательство в этот процесс необходимым. В этой группе, по мнению 34 процентов опрошенных, смена пола могла бы происходить без одобрения со стороны врачей, а 59 процентов выступили против этого.
Что касается участия трансгендеров в женских конкурсах, то на вопрос «Должны ли люди, являющиеся биологическими мужчинами, но считающие себя женщинами, иметь возможность участвовать в женских конкурсах?» ответили «да» или «скорее да» 8 процентов, 82 процента сказали «скорее нет» или «нет», 10 процентов не смогли определиться со своей позицией.
Как и в предыдущем вопросе, среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет в среднем на 26 процентов было больше тех, кто позволил бы трансгендерным женщинам участвовать в конкурсах красоты, и 65 процентов тех, кто этого не сделал бы.
Хотя по партийным предпочтениям среди сторонников всех политических партий преобладают респонденты, считающие, что нельзя менять пол без согласия врачей и что трансгендеры также не должны иметь права участвовать в женских конкурсах, сторонники «Ээсти 200» оказались более толерантны по последнему вопросу. Среди сторонников «Ээсти 200» 21 процент ответил, что трансгендеры могут участвовать в женских конкурсах, 60 процентов были против.
Опрос по заказу Института общественных исследований был проведен компанией Norstat Eesti AS 21-22 июля в онлайн-среде среди граждан Эстонии в возрасте 18 лет и старше, в нем приняли участие 1004 человека.