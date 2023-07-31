С завтрашнего дня в Таллинне изменятся номера и маршруты нескольких автобусных линий

Информация об изменениях размещена на автобусных остановках. До конца сентября на лобовом стекле автобусов будут отображаться и старые номера линий.

Автобус №8 будет ходить в районе Пирита по бывшему маршруту, в центре города он будет следовать по Рейди-теэ и через Балтийский вокзал выезжать на Палдиское шоссе, создавая прямое сообщение между Пирита, Балтийским вокзалом и районом порта. В результате преобразований будет создано прямое сообщение района Пирита с рядом транспортных узлов и важными объектами социальной инфраструктуры. Например, появится прямое транспортное сообщение между Пирита и расположенными на Палдиском шоссе Ляэне-Таллиннской центральной больницей и зоопарком. Из Хааберсти можно будет без пересадок добираться до порта, а также, например, в парк Кадриорг, Художественный музей, на Певческое поле или пляж Пирита.

Автобус № 35 будет ходить в Ласнамяэ по прежнему маршруту, затем через центр города в Пыхья-Таллинн, где он будет следовать по маршруту автобуса №48. Вместо прежнего режима работы, когда автобус №48 ходил только по будням в часы пик, новый маршрут автобуса №35 будет ходить по будням и выходным в течение всего дня. Это улучшит возможности передвижения между районами Ласнамяэ и Пыхья-Таллинн.