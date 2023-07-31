С завтрашнего дня в Таллинне изменятся номера и маршруты нескольких автобусных линий

С 1 августа в Таллинне изменятся номера и маршруты нескольких автобусных линий. Изменения затронут автобусные маршруты № 8, 17, 17A, 35, 42, 43, 48, 67 и 68.
В результате объединения линий № 8 и 43 будет создан маршрут №8 Вяйке-Ыйсмяэ – Яйгрумяэ. Маршрут № 35 будет объединен с линией №48, в результате чего будет образован маршрут №35 Сели – Пельгуранна. Автобусная линия №42 объединится с линией №68 и станет маршрутом №42 Вяйке-Ыйсмяэ – Прийсле. Маршрут №67 объединится с маршрутами №17 и 17А и будет ходить под номером 67 Сели – Сютисте.
Как отметил вице-мэр Владимир Свет, эксперты годами говорили о том, что сеть общественного транспорта Таллинна нуждается в изменениях, поскольку многие маршруты общественного транспорта давно устарели.
«В ходе преобразований мы намерены сделать общественный транспорт более быстрым и удобным для пассажиров. Люди смогут добираться из одного конца города в другой без пересадок и экономить время. В то же время, новые линии будут по-прежнему проходить через важные узлы центра города, позволяя пассажирам с удобством пересаживаться на другие виды общественного транспорта. Мы также синхронизируем графики движения других линий, чтобы в случае пересадки время ожидания было разумным, – пояснил Свет. – В основе изменений лежат моделирование и анализ, проведенные на базе данных, полученных с валидаторов и датчиков заполняемости автобусов».
По словам вице-мэра, изменения будут введены с 1 августа, когда движение в городе менее интенсивное, а к началу нового учебного года горожане успеют привыкнуть к изменениям.
«В сентябре общественный транспорт перейдет на более плотный осенне-зимний график, а мы постепенно будем открывать после ремонта улицы центра города, благодаря чему автобусное движение улучшится. Затем мы сможем сделать первые выводы и при необходимости скорректировать детали», – добавил Свет.
Информация об изменениях размещена на автобусных остановках. До конца сентября на лобовом стекле автобусов будут отображаться и старые номера линий.
Автобус №8 будет ходить в районе Пирита по бывшему маршруту, в центре города он будет следовать по Рейди-теэ и через Балтийский вокзал выезжать на Палдиское шоссе, создавая прямое сообщение между Пирита, Балтийским вокзалом и районом порта. В результате преобразований будет создано прямое сообщение района Пирита с рядом транспортных узлов и важными объектами социальной инфраструктуры. Например, появится прямое транспортное сообщение между Пирита и расположенными на Палдиском шоссе Ляэне-Таллиннской центральной больницей и зоопарком. Из Хааберсти можно будет без пересадок добираться до порта, а также, например, в парк Кадриорг, Художественный музей, на Певческое поле или пляж Пирита.
Автобус № 35 будет ходить в Ласнамяэ по прежнему маршруту, затем через центр города в Пыхья-Таллинн, где он будет следовать по маршруту автобуса №48. Вместо прежнего режима работы, когда автобус №48 ходил только по будням в часы пик, новый маршрут автобуса №35 будет ходить по будням и выходным в течение всего дня. Это улучшит возможности передвижения между районами Ласнамяэ и Пыхья-Таллинн.
Автобус №42 будет ходить в Ласнамяэ по прежнему маршруту линии №68, далее следовать через центр города до Хааберсти, где он продолжит движение по своему прежнему маршруту. Это позволит создать постоянное прямое сообщение между Ласнамяэ и Вяйке-Ыйсмяэ через центр города, в том числе вне часов пик и в выходные дни, когда экспресс-автобус №46 не ходит.
Маршрут №67 в районе Ласнамяэ будет ходить по прежнему маршруту линии №67 до Torupilli Selver, где будет остановка «Вильмси». С Лаагна-теэ автобус №67 будет следовать по улице Тюрнпу до района автобусного вокзала, оттуда по улицам Одра и Юхкентали до остановки «Эстония» на Театральной площади и далее – по бывшему маршруту линии №17 в Кристийне и Мустамяэ. Автобус не будет ходить по улице Гонсиори.
Автобусное сообщение между «Сели» и «Эстония» сохранится, будет создан альтернативный маршрут через окрестности автобусного вокзала и улицы Лийвалайа. Это позволит улучшить сообщение между Ласнамяэ и окрестностями ТЦ Кристийне, Северо-Эстонской региональной больницей, Детской больницей и Мустамяэским центром здоровья. Новая остановка на улице Тюрнпу обеспечит удобное сообщение с автовокзалом и возможность пересадки на трамвай.
Частота отправлений на большинстве линий увеличится или останется прежней.
Подробная информация об изменениях в автобусных маршрутах с 1 августа: tallinn.ee/ru/transport.
Изначально также планировались изменения маршрута автобусной линии №5, однако от этого плана было решено отказаться, поскольку в Пирита-Козе расположена школа для детей с особыми потребностями.