На фестивале Tartuff можно будет увидеть монгольские и марокканские фильмы

В 22 часа состоится торжественная церемония открытия кинофестиваля. Фильмом открытия впервые в истории фестиваля станет студенческий фильм, драма Франца Мальмстена «Через границу».

Главный герой 20-минутной картины, рыбак Яакоп, стоит перед выбором: заработать деньги, обманув нелегальных беженцев, или же продолжать жить с чистой совестью.

Один из лучших эстонских студенческих фильмов последнего времени, снятый студентом второго курса специальности «кинорежиссура» Балтийской школы кино, медиа, искусства и коммуникации Таллиннского университета, базируется на новелле Мартина Алгуса «Беженцы». Главную роль исполняет Яан Реккор.

«Это фильм, который говорит в нынешней геополитической ситуации существенно больше, чем люди могут знать», - сказал Мальмстен, который лично представит свой фильм в Тарту вместе с продюсером Хенри Лаасалу.

После сеанса фильма Мальмстена будет показана классическая криминальная драма «Схватка» (1995) американского режиссера Майкла Манна.

Фестиваль продлится с 31 июля по 5 августа. В рамках фестиваля будет показано 20 фильмов, рассказывающих о самых разных проявлениях любви и формах любовных отношений. На фестивале представлены пять континентов. Можно будет увидеть фильмы производства таких экзотических стран, как Монголия, Чили и Марокко.

Наряду с кинотеатром на Ратушной площади, сеансы фестиваля будут проходить и в Элекротеатре.

На Ратушной площади будет установлено чуть более 1000 стульев. Площадь экрана составит 128 кв. м.; все сеансы для публики бесплатны.

Речь идет о крупнейшем кинофестивале на открытом воздухе в странах Балтии, который проводится уже в 18-й раз.

Фестиваль представляют город Тарту и Elisa. Партнерами мероприятия являются оргкомитет Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024, а также Kvartal, Cramo, Peninuki Distillery и Tartu Postimees. Поддержку фестивалю оказывают Фонд «Капитал культуры» и Министерство культуры.