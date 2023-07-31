За год количество сделок с недвижимостью сократилось на 20 процентов

В первой половине 2022 года нотариусы заверили 41 547 сделок с недвижимостью, а в первой половине этого года – 33 010 сделок. В Таллинне, Йыгева, Пайде, на Сааремаа и Хийумаа, а также в Выру снижение активности оказалось выше, чем в среднем по стране. Практически таким же число заверенных сделок с недвижимостью осталось лишь в Валга, где в первой половине этого года было совершено на три сделки с недвижимостью больше, чем в прошлом году.