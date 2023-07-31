За год количество сделок с недвижимостью сократилось на 20 процентов

В первом полугодии 2023 года количество официальных действий нотариусов уменьшилось на 12 процентов по сравнению с прошлым годом, а сделок с недвижимостью было заверено на 21 процент меньше, сообщает Нотариальная палата.
В первой половине 2022 года нотариусы заверили 41 547 сделок с недвижимостью, а в первой половине этого года – 33 010 сделок. В Таллинне, Йыгева, Пайде, на Сааремаа и Хийумаа, а также в Выру снижение активности оказалось выше, чем в среднем по стране. Практически таким же число заверенных сделок с недвижимостью осталось лишь в Валга, где в первой половине этого года было совершено на три сделки с недвижимостью больше, чем в прошлом году.
Так, общее число официальных действий уменьшилось выше среднего в Таллинне, Хийумаа, Йыгева, Пылва, на Сааремаа, в Тарту, Вильянди и Выру. В других уездах спад был ниже среднего, а Валга стал единственным городом, где количество сделок незначительно увеличилось (на 2 процента).
По словам председателя Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон, июньские показатели также оказались в минусе по сравнению с июнем прошлого года. «Количество сделок с недвижимостью сократилось на 17 процентов по сравнению с июнем прошлого года, а общее количество нотариальных действий – на 10 процентов», - сообщила Саар-Йохансон.