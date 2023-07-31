Вопрос читателя: что делать, если я сталкиваюсь с притеснениями и домогательствами на работе?

Отвечает Йохан Пастарус, консультант по психическому здоровью Трудовой инспекции:

Притеснения могут иметь место как на рабочем месте, так и в повседневной жизни. Притеснение - это поведение, направленное на то, чтобы оскорбить, унизить или причинить дискомфорт другому человеку.

Сексуальное насилие - это изнасилование или угроза изнасилования, а также насильственные прикосновения. Сексуальное насилие оказывает шокирующее воздействие на жертву, и говорить о нем бывает очень трудно. Очень важна поддержка близких людей, которым жертва может рассказать о своей проблеме. Поддержка близких людей может помочь избежать ситуации, когда жертва чувствует себя одинокой и предпочитает молчать.

Помощь также можно получить в кризисном центре сексуального насилия, который проводит бесплатные обследования, фиксирует травмы и предлагает психологическую поддержку. Кризисный центр также предлагает услуги групп поддержки, где жертвы могут поделиться своими эмоциями в безопасной обстановке. О сексуальном насилии также следует сообщать в полицию. С помощью полиции и кризисного центра можно представить суду вещественные доказательства и назначить подсудимому справедливое наказание.