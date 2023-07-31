Вопрос читателя: что делать, если я сталкиваюсь с притеснениями и домогательствами на работе?

«Мне кажется, что меня притесняют на работе. Работодатель постоянно делает унижающие достоинство комментарии и прикасается ко мне против моей воли. Что мне делать?» - спрашивает читатель.
Отвечает Йохан Пастарус, консультант по психическому здоровью Трудовой инспекции:
Притеснения могут иметь место как на рабочем месте, так и в повседневной жизни. Притеснение - это поведение, направленное на то, чтобы оскорбить, унизить или причинить дискомфорт другому человеку.
Сексуальное насилие - это изнасилование или угроза изнасилования, а также насильственные прикосновения. Сексуальное насилие оказывает шокирующее воздействие на жертву, и говорить о нем бывает очень трудно. Очень важна поддержка близких людей, которым жертва может рассказать о своей проблеме. Поддержка близких людей может помочь избежать ситуации, когда жертва чувствует себя одинокой и предпочитает молчать.
Помощь также можно получить в кризисном центре сексуального насилия, который проводит бесплатные обследования, фиксирует травмы и предлагает психологическую поддержку. Кризисный центр также предлагает услуги групп поддержки, где жертвы могут поделиться своими эмоциями в безопасной обстановке. О сексуальном насилии также следует сообщать в полицию. С помощью полиции и кризисного центра можно представить суду вещественные доказательства и назначить подсудимому справедливое наказание.
На рабочем месте притеснения могут исходить от клиентов, коллег или даже от работодателя. В первых двух случаях важно сообщить об этом работодателю. Мы рекомендуем сделать это в письменной форме, например, по электронной почте. Работодатель обязан обеспечить условия труда, в которых сотрудники защищены от психосоциальных рисков. Согласно Закону об охране труда, к психосоциальным рискам относятся издевательства и притеснения на работе, а также факторы, связанные с организацией труда и рабочей средой, которые могут повлиять на психическое или физическое здоровье работника. Работодатель обязан обеспечить устранение притеснений на рабочем месте с помощью различных мер (охрана, изменение графика работы, обучение, дискуссии, работа в парах).
Если работодатель не реагирует на неоднократные просьбы или работник не может продолжать трудовые отношения из-за особой серьезности нарушения со стороны работодателя, то работник имеет право расторгнуть трудовой договор в чрезвычайном порядке на основании статьи 91 (2) Закона о трудовых договорах. В этом случае работодатель обязан выплатить работнику компенсацию в размере его среднемесячной заработной платы за 3 месяца. Размер компенсации может быть изменен судом или Комиссией по трудовым спорам с учетом обстоятельств расторжения договора и интересов обеих сторон.
Самое главное, чтобы пострадавший не остался один на один со своими проблемами. Люди, подвергшиеся притеснению или сексуальному насилию, могут замкнуться в себе, и им может показаться, что проще молчать. Однако молчание может привести к тревоге и депрессии. Поэтому психологическое лечение должно начинаться как можно раньше.
Помимо Департамента социального страхования, помощь в таких случаях предлагают: консультанты по психическому здоровью 6787422, телефон эмоциональной поддержки 116123, кризисная линия поддержки жертв 116006, palunabi.ee, peaasi.ee, volinik.ee, ahistamine.ee, toetav.ee.