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Гибель матери и сына в Балтийском море: до сих пор не решен крайне деликатный вопрос

Трийн Пальмипуу
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Судно Stena Line.
Судно Stena Line. Фото: Shutterstock

Больше месяца прошло с момента трагедии, произошедшей на пароме Stena Spirit, в результате которой погибли мать и ребенок. Одна крайне болезненная и деликатная проблема до сих пор не решена.

29 июля в Балтийском море произошло ЧП: два человека упали в воду с судна Stena Spirit, следовавшего из Польши в Швецию. За бортом оказался семилетний мальчик, после чего за ним прыгнула его мать. В ходе длительной спасательной операции мать и ребенка вытащили из воды, но, к сожалению, спасти их жизни не удалось.

В результате падения в Балтийское море погибли семилетний Лех и его 36-летняя мать Паулина. В прокуратуре Польши заявили, что начато расследование, смерть ребенка рассматривается как убийство, а смерть матери - как самоубийство.

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