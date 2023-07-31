Гибель матери и сына в Балтийском море: до сих пор не решен крайне деликатный вопрос

29 июля в Балтийском море произошло ЧП: два человека упали в воду с судна Stena Spirit, следовавшего из Польши в Швецию. За бортом оказался семилетний мальчик, после чего за ним прыгнула его мать. В ходе длительной спасательной операции мать и ребенка вытащили из воды, но, к сожалению, спасти их жизни не удалось.