Совет диетолога: похудеть проще тому, кто ставит цель не похудеть, а быть здоровым

Не зацикливайтесь на цифрах

Чаще всего для оценки ситуации со своим весом человек ориентируется на индекс массы тела, который показывает отношение веса к росту. Однако этот метод не подходит для людей с большой мышечной массой, поскольку их индекс массы тела выше нормы, но они не имеют избыточной массы тела. Также вывод об избытке веса можно сделать на показателях охвата талии и соотношения охватов талии и бедер. Охват талии должен бы быть менее 88 см у женщин и менее 102 см у мужчин, а соотношение охвата талии к охвату бедер не должно превышать 0,8 у женщин и 1 у мужчин.

Довольно часто зацикленность только на цифровом показателе веса становится навязчивой идеей, при этом человек может утратить свою ориентацию на сбалансированное питание. «Поэтому я рекомендую оценивать свой образ жизни не только по показателям веса и по внешности, но и по тому, как вы себя чувствуете и насколько вы удовлетворены», - говорит врач.

Будьте последовательными

Привычки следует менять постепенно, небольшими шагами, но важно сохранять последовательность. В случае слишком радикальных изменений больше шансов на неудачу, а кратковременные изменения чаще всего бесполезны с точки зрения интересов организма.