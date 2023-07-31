Для женской сборной Эстонии по фехтованию этот сезон оказался не самым удачным. В командном зачете на чемпионате мира наша сборная заняла лишь восьмое место, и главный тренер команды Кайдо Каберма решил, что самым слабым звеном была олимпийская чемпионка Катрина Лехис. Сама спортсменка шокирована публичной критикой от главного тренера.
Публичная критика тренера шокировала олимпийскую чемпионку Катрину Лехис: может, не стоит скатываться в грубость?
В своих социальных сетях Лехис опубликовала интервью, которое Каберма дал порталу Delfi.ee. В нем тренер отметил, что допустил ошибку, взяв Лехис в сборную. Сама Катрина, завоевавшая в составе женской сборной по фехтованию на Олимпиаде в Токио золотую медаль, в шоке от этого комментария.
«Вчера была опубликована статья журналиста Яана Мартинсона, и комментарии главного тренера женской сборной Эстонии были, мягко говоря, шокирующими. С другой стороны, годами наблюдая за поведением и работой этого человека... Эта статья и комментарии, которые я прочитала… Я, мягко говоря, удивлена, что главный тренер моей сборной вообще позволил себе публично озвучить подобные комментарии», - сообщила Лехис в своей публикации.
«Я первая, кто поднимет руки вверх и скажет, что фехтовала очень плохо. Мне не нужен для этого ни один человек, который должен будет говорить об этом, более того, рассказывать еще и журналистам. Если главный тренер не хочет видеть меня в сборной, может, ему стоило бы прийти и сказать об этом мне? А не идти в СМИ и не обижать меня и моего тренера», - пишет фехтовальщица.
Неужели подготовка сборной заключается в том, чтобы написать участникам группы в WhatsApp, мол, посмотрите в Youtube матч Гонконга и то, что собрание назначено на 17.00?
Затем она написала, что фехтовала на чемпионате мира плохо и ее выздоровление после травмы не было таким успешным, как хотелось бы.
«Да, я фехтовала плохо. Да, мое возвращение далеко от идеального. Да, мы работаем во имя того, чтобы вернуться в следующем сезоне и быть сильнее – сильнее, чем раньше. Но тут возникает одно НО, которое заключается в том, что, МОЖЕТ, все же стоит подумать о том, как я верну форму и чувство уверенности? Как я должна теперь работать с этим человеком? Я не подала бы виду, если бы сказали: да, Лехис работала плохо. Абсолютно согласна, но, может, не нужно было скатываться в грубость?»
«Если наш четвертый спортсмен на ЧМ в такой "хорошей" форме, в какой он был, то почему в решающем матче не произвели замену? Спортсмены должны сами заниматься заменами? Кто должен был отвечать за тактику сборной? Неужели подготовка сборной заключается в том, чтобы написать участникам группы в WhatsApp, мол, посмотрите в Youtube матч Гонконга и то, что собрание назначено на 17.00? Собрание, длиной 10 минут…»
Дальше Лехис пишет:
«Посмотрите, например, на Швейцарию – они за год совершили невероятный подъем и в этот раз вошли в четверку лучших. И почему? Мы видим их боевой дух и сплоченность. Это же видим у команд Франции, Италии».
«Я прошу прощения у девушек из своей сборной, у всего народа Эстонии за то, что не сумела выложиться по максимуму в этот важный момент. После драки очень легко махать кулаками. Но я не позволю так обижать себя и своих людей, особенно теми, кто со своей стороны не сделал ничего для того, чтобы у Эстонии была единая и поддерживающая друг друга команда».
«Учитывая неприглядность ситуации, я действительно не представляю, как должна работать с этим человеком дальше», - подытожила Катрина Лехис.