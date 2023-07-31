Публичная критика тренера шокировала олимпийскую чемпионку Катрину Лехис: может, не стоит скатываться в грубость?

«Да, я фехтовала плохо. Да, мое возвращение далеко от идеального. Да, мы работаем во имя того, чтобы вернуться в следующем сезоне и быть сильнее – сильнее, чем раньше. Но тут возникает одно НО, которое заключается в том, что, МОЖЕТ, все же стоит подумать о том, как я верну форму и чувство уверенности? Как я должна теперь работать с этим человеком? Я не подала бы виду, если бы сказали: да, Лехис работала плохо. Абсолютно согласна, но, может, не нужно было скатываться в грубость?»

«Если наш четвертый спортсмен на ЧМ в такой "хорошей" форме, в какой он был, то почему в решающем матче не произвели замену? Спортсмены должны сами заниматься заменами? Кто должен был отвечать за тактику сборной? Неужели подготовка сборной заключается в том, чтобы написать участникам группы в WhatsApp, мол, посмотрите в Youtube матч Гонконга и то, что собрание назначено на 17.00? Собрание, длиной 10 минут…»

Дальше Лехис пишет:

«Посмотрите, например, на Швейцарию – они за год совершили невероятный подъем и в этот раз вошли в четверку лучших. И почему? Мы видим их боевой дух и сплоченность. Это же видим у команд Франции, Италии».

«Я прошу прощения у девушек из своей сборной, у всего народа Эстонии за то, что не сумела выложиться по максимуму в этот важный момент. После драки очень легко махать кулаками. Но я не позволю так обижать себя и своих людей, особенно теми, кто со своей стороны не сделал ничего для того, чтобы у Эстонии была единая и поддерживающая друг друга команда».