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Публичная критика тренера шокировала олимпийскую чемпионку Катрину Лехис: может, не стоит скатываться в грубость?

rus.postimees.ee
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Катрина Лехис (справа).
Катрина Лехис (справа). Фото: Erik Prozes

Для женской сборной Эстонии по фехтованию этот сезон оказался не самым удачным. В командном зачете на чемпионате мира наша сборная заняла лишь восьмое место, и главный тренер команды Кайдо Каберма решил, что самым слабым звеном была олимпийская чемпионка Катрина Лехис. Сама спортсменка шокирована публичной критикой от главного тренера.

В своих социальных сетях Лехис опубликовала интервью, которое Каберма дал порталу Delfi.ee. В нем тренер отметил, что допустил ошибку, взяв Лехис в сборную. Сама Катрина, завоевавшая в составе женской сборной по фехтованию на Олимпиаде в Токио золотую медаль, в шоке от этого комментария.

«Вчера была опубликована статья журналиста Яана Мартинсона, и комментарии главного тренера женской сборной Эстонии были, мягко говоря, шокирующими. С другой стороны, годами наблюдая за поведением и работой этого человека... Эта статья и комментарии, которые я прочитала… Я, мягко говоря, удивлена, что главный тренер моей сборной вообще позволил себе публично озвучить подобные комментарии», - сообщила Лехис в своей публикации.

«Я первая, кто поднимет руки вверх и скажет, что фехтовала очень плохо. Мне не нужен для этого ни один человек, который должен будет говорить об этом, более того, рассказывать еще и журналистам. Если главный тренер не хочет видеть меня в сборной, может, ему стоило бы прийти и сказать об этом мне? А не идти в СМИ и не обижать меня и моего тренера», - пишет фехтовальщица.

Неужели подготовка сборной заключается в том, чтобы написать участникам группы в WhatsApp, мол, посмотрите в Youtube матч Гонконга и то, что собрание назначено на 17.00?

Затем она написала, что фехтовала на чемпионате мира плохо и ее выздоровление после травмы не было таким успешным, как хотелось бы.

«Да, я фехтовала плохо. Да, мое возвращение далеко от идеального. Да, мы работаем во имя того, чтобы вернуться в следующем сезоне и быть сильнее – сильнее, чем раньше. Но тут возникает одно НО, которое заключается в том, что, МОЖЕТ, все же стоит подумать о том, как я верну форму и чувство уверенности? Как я должна теперь работать с этим человеком? Я не подала бы виду, если бы сказали: да, Лехис работала плохо. Абсолютно согласна, но, может, не нужно было скатываться в грубость?»

«Если наш четвертый спортсмен на ЧМ в такой "хорошей" форме, в какой он был, то почему в решающем матче не произвели замену? Спортсмены должны сами заниматься заменами? Кто должен был отвечать за тактику сборной? Неужели подготовка сборной заключается в том, чтобы написать участникам группы в WhatsApp, мол, посмотрите в Youtube матч Гонконга и то, что собрание назначено на 17.00? Собрание, длиной 10 минут…»

Дальше Лехис пишет:

«Посмотрите, например, на Швейцарию – они за год совершили невероятный подъем и в этот раз вошли в четверку лучших. И почему? Мы видим их боевой дух и сплоченность. Это же видим у команд Франции, Италии».

«Я прошу прощения у девушек из своей сборной, у всего народа Эстонии за то, что не сумела выложиться по максимуму в этот важный момент. После драки очень легко махать кулаками. Но я не позволю так обижать себя и своих людей, особенно теми, кто со своей стороны не сделал ничего для того, чтобы у Эстонии была единая и поддерживающая друг друга команда».

«Учитывая неприглядность ситуации, я действительно не представляю, как должна работать с этим человеком дальше», - подытожила Катрина Лехис.

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