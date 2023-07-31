Тикающая бомба ⟩ Мировому рынку коммерческой недвижимости грозит масштабная встряска

Растущие процентные ставки, стремительная инфляция и ухудшение экономических условий – все это – палки в колеса в текущей ситуации.

Циклические спады в экономике часто приводят к убыточным продажам. С ними тянут до тех пор, пока банки убеждены, что инвесторы могут обслуживать кредит и стоимость имущества не упала ниже суммы займа. Если становится ясно, что не могут, быть беде.

Аналитики, ученые и инвесторы, побеседовавшие с агентством Reuters, сказали, что на этот раз все складывается иначе. Поскольку удаленная работа стала обычным явлением, а люди привыкли делать покупки в интернете, в таких городах как Лондон, Лос-Анджелес и Нью-Йорк уже полно никому не нужных зданий.

Поэтому есть опасения, что цены на небоскребы и торговые центры будут восстанавливаться дольше. Если арендаторы не найдутся, и банкам, и инвесторам грозят убытки, сильно превышающие потери при обычном цикле.

Речь идет о шести триллионах долларов непогашенных кредитов на коммерческую недвижимость, сообщило в июне агентство Moody's Investors Service. Большая часть долга подлежит погашению в 2023-2026 годах.

Полугодовые отчеты банков США указали на рост убытков от коммерческой недвижимости и предупредили, что более серьезные проблемы еще впереди.

По словам вице-президента по инвестициям американской инвестиционной компании DoubleLine Джеффри Шермана, американские банки обеспокоены ликвидностью, поскольку через пару лет подойдут сроки погашения кредитов на коммерческую недвижимость.