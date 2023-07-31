Закидавший посольство РФ яйцами Бабченко – Rus.Postimees: на кой черт у Эстонии с ними какие-то международные связи?

Известный российский журналист Аркадий Бабченко, закидавший российское посольство в Таллинне куриными яйцами, рассказал в эксклюзивном разговоре с Rus.Postimees о том, откуда появились яйца, как была осуществлена акция и каковы ее мотивы. Бабченко заявил, что он не понимает, на кой черт посольство России, государства-террориста, функционирует в демократической свободной Эстонии.