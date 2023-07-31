Пн, 31.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Закидавший посольство РФ яйцами Бабченко – Rus.Postimees: на кой черт у Эстонии с ними какие-то международные связи?

Добавлено видео
Денис Антонов
, корреспондент-редактор
Facebook Twitter
Comments 1
За ночной яичный «обстрел» здания посольства России в Таллинне журналисту Аркадию Бабченко грозит штраф.
За ночной яичный «обстрел» здания посольства России в Таллинне журналисту Аркадию Бабченко грозит штраф. Фото: Скриншот с видео Аркадия Бабченко

Известный российский журналист Аркадий Бабченко, закидавший российское посольство в Таллинне куриными яйцами, рассказал в эксклюзивном разговоре с Rus.Postimees о том, откуда появились яйца, как была осуществлена акция и каковы ее мотивы. Бабченко заявил, что он не понимает, на кой черт посольство России, государства-террориста, функционирует в демократической свободной Эстонии.

Аркадий Бабченко, закидавший в ночь с субботы на воскресенье российское посольство яйцами и задержанный после этого полицией, в настоящий момент отпущен на свободу.

По его словам, ни на какие результаты своего ночного поступка он не рассчитывал и не задумывался, какова будет реакция общества. Свои действия он назвал техническим политическим актом.

Facebook Twitter
Comments 1

Ключевые слова

Наверх