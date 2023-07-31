Протест ⟩ Французские полицейские массово берут больничные и игнорируют мелкие преступления

В четверг Жеральд Дарманен, министр внутренних дел, заявил, что около пяти процентов сотрудников полиции ушли на больничный или отказались работать.

Один из полицейских профсоюзов, Unité SGP Police, впоследствии опубликовал список требований, включая особый статус для задержанных полицейских и анонимность для всех сотрудников, которым предъявлены судебные обвинения.

«Я думаю, что мы достигли того момента, когда должна произойти эволюция в системе правосудия и, возможно, в полиции. Мы не против эволюции», - сказал полицейский по имени Оливье, указав на необходимость улучшения подготовки полицейских на рабочем месте.

«Во Франции за последние несколько лет произошло много изменений, увеличилось количество насильственных протестов, и мы просто сыты по горло», - добавил он.

До беспорядков, произошедших в начале этого месяца, полиции приходилось бороться с желтыми жилетами и протестами против пенсионной реформы. Но Оливье сказал, что последние беспорядки были самыми жестокими из всех, с которыми он сталкивался за свою 23-летнюю карьеру, он был потрясен тем, что они охватили его обычно спокойный город с населением 60 000 человек.

«Это было такое насилие, какого я никогда не видел», - поделился он.

Между тем Валентин Жандро, журналист-расследователь, который несколько месяцев работал в Париже под прикрытием полицейского, заявил, что он поражен недавним бунтом полиции.

«Я думаю, что полиции нужно напомнить о ее месте, потому что, похоже, есть несколько полицейских, которые считают, что у них есть все права, но нет никаких обязанностей», - сказал он.