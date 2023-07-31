Протест ⟩ Французские полицейские массово берут больничные и игнорируют мелкие преступления

Сотрудники полиции по всей Франции выполняют минимальные обязанности в рамках общенациональной акции против задержания полицейского за избиение демонстранта, сообщает The Telegraph.
Сотни полицейских по всей стране откликнулись на призывы профсоюза выполнять лишь самый минимум обязанностей в рамках общенационального протеста.
Катализатором протеста стало решение судьи заключить марсельского полицейского в тюрьму за избиение демонстранта во время беспорядков во Франции в начале этого месяца, а не отпустить его под надзор до начала суда.
Этот сотрудник, член бригады по борьбе с преступностью, является одним из четырех обвиняемых в жестоком нападении на 22-летнего мужчину в Марселе, в результате которого он оказался в коме с вмятиной в черепе.
Пострадавший, известный как Хеди, утверждает, что он не участвовал в протестах и шел с работы, когда рано утром 2 июля вместе с другом столкнулся с группой полицейских.
После избиения полицейскими Хеди частично потерял зрение на один глаз. Пока он находился в коме, врачам пришлось удалить значительную часть черепа, в результате чего его голова была изуродована.
Избиение было зафиксировано камерами видеонаблюдения, но полицейские по всей Франции восприняли судебное преследование одного из своих подчиненных как свидетельство того, что общество перестало ценить их работу и риск, на который они идут.
Поскольку полиция является важной службой и не имеет права бастовать, сотни сотрудников взбунтовались, выйдя на больничный, что привело к сокращению числа полицейских, сопровождающих подозреваемых в суде, и уменьшению числа ночных охранников во французских тюрьмах.
В четверг Жеральд Дарманен, министр внутренних дел, заявил, что около пяти процентов сотрудников полиции ушли на больничный или отказались работать.
Один из полицейских профсоюзов, Unité SGP Police, впоследствии опубликовал список требований, включая особый статус для задержанных полицейских и анонимность для всех сотрудников, которым предъявлены судебные обвинения.
«Я думаю, что мы достигли того момента, когда должна произойти эволюция в системе правосудия и, возможно, в полиции. Мы не против эволюции», - сказал полицейский по имени Оливье, указав на необходимость улучшения подготовки полицейских на рабочем месте.
«Во Франции за последние несколько лет произошло много изменений, увеличилось количество насильственных протестов, и мы просто сыты по горло», - добавил он.
До беспорядков, произошедших в начале этого месяца, полиции приходилось бороться с желтыми жилетами и протестами против пенсионной реформы. Но Оливье сказал, что последние беспорядки были самыми жестокими из всех, с которыми он сталкивался за свою 23-летнюю карьеру, он был потрясен тем, что они охватили его обычно спокойный город с населением 60 000 человек.
«Это было такое насилие, какого я никогда не видел», - поделился он.
Между тем Валентин Жандро, журналист-расследователь, который несколько месяцев работал в Париже под прикрытием полицейского, заявил, что он поражен недавним бунтом полиции.
«Я думаю, что полиции нужно напомнить о ее месте, потому что, похоже, есть несколько полицейских, которые считают, что у них есть все права, но нет никаких обязанностей», - сказал он.
«Я видел полицейских, которые сами вершили правосудие. Я видел полицейских, которые совершали насилие и избивали людей, потому что им казалось, что система правосудия действует недостаточно быстро, что она слишком расхлябанная. Поэтому они сами вершили правосудие», - сообщил журналист.