Незаметные «иноагенты». Как простые россияне живут с клеймом Минюста

Увидев в письме Минюста свои цитаты про проект Навального «Умное голосование», закон о домашнем насилии, пандемию, Итиль подумала, что стала слишком заметной.

Итиль Темная на прайде в Германии. Фото: Itil Temnaya's personal archive

Вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину к ней пришли с обыском. Ближе к лету прошлого года зазвучали разговоры об ужесточении закона о «гей-пропаганде», что делало любое высказывание о правах ЛГБТ-людей незаконным - а именно из этих высказываний и состояли соцсети Итиль. Она начала готовиться к отъезду.

Осенью 2022 года Итиль уехала из России - сначала в Турцию, потом по гуманитарной визе в Германию. Здесь она живет в бесплатном общежитии, получает пособие по безработице и учит язык. Местных друзей у нее нет.

В свободное время Итиль ведет стримы об ущемлении ЛГБТ-людей в России и признает, что «головой» она все еще в России, перестать читать новости не получается. Но ближайшая ее цель - интегрироваться в Германии, потому что в скорую смену власти в своей стране и возвращение домой она не верит.

Итиль признает, что ситуация, в которой она оказалась, вызывает у нее злость: «Я знала, что мне делать в России, как поддерживать людей, в том числе таких как я. А что мне делать из Германии, чтобы людям в России стало полегче, еще предстоит придумать».

Фото: BBC