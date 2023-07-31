Евростат: инфляция в Эстонии замедлилась

Относительно предыдущего месяца потребительские цены в еврозоне снизились на 0,1%. Потребительские цены без учета стоимости энергоносителей, продуктов питания и алкоголя (индекс CPI Core, который отслеживает Европейский центральный банк), в июле повысились на 5,5% в годовом выражении после такого же роста в июне.

Цены энергоносителей в июле упали на 6,1% после снижения на 5,6% в июне. Цены на промышленные товары выросли на 5% (+5,5% месяцем ранее).

Стоимость продуктов питания, алкоголя и табачной продукции увеличилась на 10,8% после повышения на 11,6% в июне. Услуги подорожали на 5,6% (+5,4% месяцем ранее).