Евростат: инфляция в Эстонии замедлилась

Потребительские цены в еврозоне в июле выросли на 5,3% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза (Евростата). Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с показателем в 5,5% в июне. В Эстонии инфляция замедлилась, как и предполагалось, с 9 до 6,3%.
Относительно предыдущего месяца потребительские цены в еврозоне снизились на 0,1%. Потребительские цены без учета стоимости энергоносителей, продуктов питания и алкоголя (индекс CPI Core, который отслеживает Европейский центральный банк), в июле повысились на 5,5% в годовом выражении после такого же роста в июне.
Цены энергоносителей в июле упали на 6,1% после снижения на 5,6% в июне. Цены на промышленные товары выросли на 5% (+5,5% месяцем ранее).
Стоимость продуктов питания, алкоголя и табачной продукции увеличилась на 10,8% после повышения на 11,6% в июне. Услуги подорожали на 5,6% (+5,4% месяцем ранее).
Самая высокая инфляция в годовом выражении зафиксирована в Словакии (10,2%), Хорватии (8,1%) и Литве (7,1%). Самый низкий рост цен наблюдался в Бельгии (1,6%), Люксембурге (2%) и Испании (2,1%).