Суд приговорил японского «Джокера» к 23 годам тюрьмы

26-летний Киота Хаттори был признан виновным в нанесении ножевых ранений 70-летнему мужчине и попытке убить еще 12 человек путем поджога поезда во время Хэллоуина 2021 года, сообщили информагентство Jiji Press и японские СМИ.

Сообщается, что, по словам Хаттори, он хотел убить людей и получить смертный приговор. Он также признался, что облил поезд жидкостью для розжига.

Насильственные преступления в Японии это редкость, но были случаи нападний с ножом и перестрелок, включая убийство бывшего премьер-министра Синдзо Абэ в прошлом году.

В августе 2021 года девять человек получили ножевые ранения в токийском пригородном поезде. Преступнику удалось скрыться, но позже он сдался полиции.