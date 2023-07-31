В Саудовской Аравии состоятся мирные переговоры по Украине, но Россию на них не позовут. Что известно

В воскресенье вечером глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что советники по национальной безопасности и политические советники лидеров государств встретятся в Саудовской Аравии, чтобы обсудить инициативы Украины по восстановлению устойчивого и справедливого мира.

По словам Ермака, Киев убежден, что в основу урегулирования должен лечь именно украинский план. «В то же время, в процессе консультаций со всеми заинтересованными сторонами мы стремимся учесть мнения и позиции, не противоречащие ключевым принципам международного права и положениям Устава ООН», - сказал глава Офиса президента Украины.

Как рассказал глава Офиса президента, Украина рассчитывает реализовать свою Формулу мира в три этапа.

На первом из них должны состояться встречи с послами, аккредитованными в Украине. На втором — встречи советников по национальной безопасности в поиске оптимальных формулировок и механизмов имплементации плана (такая встреча, по словам Ермака, уже прошла в Копенгагене), а следующая как раз состоится в Саудовской Аравии. На третьем этапе запланирован учредительный глобальный саммит на уровне лидеров государств, который мог бы состояться до конца года.

​По данным издания, встреча состоится в Джидде 5–6 августа и Саудовская Аравия и Украина пригласили на встречу около 30 стран, в том числе крупнейшие государства ЕС, США, а также Индию, Бразилию, Индонезию, Египет, Мексику, Чили и Замбию.