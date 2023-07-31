На эстонском кладбище орудует эксгибиционист: его поведение повергло в шок молодую мать

Кладбище Паулусе находится на улице Выру в Тарту - это одно из трех кладбищ университетского города.

«Это произошло на позапрошлой неделе, опыт, откровенно говоря, ужасающий!» - говорит Силле, мать четыремесячного ребенка, которая в один солнечный день столкнулась на кладбище с эксгибиционистом.

«Сначала я не обратила на него внимания. Видела, что кто-то сидит на скамейке у могилы. Он чем-то занимался. Именно в тот момент, когда я прошла мимо и посмотрела в его сторону, мужчина развернулся и показал мне свои половые органы», - вспоминает Силле. Молодая мать была повержена в шок, тем более, что она была с ребенком.

Однако эксгибиционизмом дело не закончилось: незнакомец стал удовлетворять себя на глазах изумленной Силле. «Меня учили в детстве, что в таких ситуациях надо сохранять спокойствие и идти дальше, что я и сделала, - говорит жительница Тарту. - Я думала только о своем четырехмесячном сыне, который в тот момент спал в коляске. Конечно, боялась, что эксгибиционист встанет и нападет на нас, но, к счастью, этого не случилось».

В полицию Силле не обращалась. «Напоминаем, что в общественных местах действуют общие требования к поведению, в соответствии с которыми запрещается беспокоить других людей или подвергать их опасности. В числе прочего запрещено находиться голым, так как это тревожит окружающих, - отметил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Рейск. - Если кто-то чувствует, что его беспокоят, это может быть нарушением общественного порядка. В таком случае правильным будет звонить по номеру 112, чтобы полиция могла отреагировать и призвать нарушителя к порядку».

Кладбище Паулусе. Фото: Kristjan Teedema

Жительница Тарту призналась, что часто гуляет с ребенком по кладбищу Паулусе, так как там тихо и поют птицы. «Во время дождя можно спрятаться под ветками деревьев. Я никогда не боялась ходить на кладбище, но после произошедшего я туда ни ногой. Особенно с ребенком», - заключила она.