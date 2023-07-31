Покоритель Эвереста зовет жителей Эстонии взойти вместе с ним на холмы Хаанья

Жителей Эстонии в августе приглашают на очередные мероприятия, проводящиеся в рамках «Года движения 2023». В последний месяц лета появится возможность насладиться самыми красивыми местами Эстонии и ее природой. Всех желающих зовут в походы, которые будут проводиться в сотрудничестве с Эстонским союзом турпоходов.
«Пешие походы - это отличный способ отвлечься от повседневности, ведь прогулки на природе бодрят дух и дают нагрузку всему телу: как костям и мышцам, так и сердечно-сосудистой системе», - сказала Янне Томберг, руководитель проекта «Год движения 2023». «Поход следует воспринимать как приятный процесс, в рамках которого появляется возможность понаблюдать за окружающей природой, обменяться мыслями с другими туристами или же погрузиться в себя», - добавила Томберг.
Сертифицированные походные гиды проводят такие мероприятия в течение всего года. В ходе таких походов преодолеваются участки прибрежной или лесной туристической троп. Размеченная прибрежная пешеходная тропа является частью европейского пешеходного маршрута дальнего следования E9. В Эстонии участок этого маршрута проходит от Икла до Таллинна, по прибрежным дорогам или непосредственно вдоль побережья. Туристическая тропа Метса является частью европейского туристического маршрута дальнего следования E11, в Эстонии часть этой тропы в основном проходит в восточной части страны, через лесные массивы, начиная с Хаанья и заканчивая Таллинном.
Таким образом, Алар Сикк, первый эстонец, достигший вершины Эвереста, берет с собой путешественников на покорение холмов Хаанья, а Мартин Суга, который с марта преодолел все туристические тропы RMK, чтобы тем самым отпраздновать год движения, зовет всех желающих в прибрежные походы в Северной Эстонии.
Походы в рамках «Года движения 2023» в первую очередь предназначены для начинающих туристов. Гиды знают маршрут, помогают поддерживать темп, позволяющий легко добраться до места назначения, и делятся своим опытом участия в походах. Зарегистрироваться на походы года движения можно на сайте Эстонского союза турпоходов.
Среди всех участников походов года движения будет разыграно пять музейных карт, также будут разыграны сувениры с символикой «Года движения 2023». С музейной картой в течение года можно посетить более сотни музеев, центров впечатлений и галерей по всей Эстонии, причем количество посещений не ограничено.
В январе в центре внимания года движения были зимние радости, например, катание на лыжах: были проведены бесплатные уроки. В феврале год движения приглашал всех передвигаться на свежем воздухе и набирать километры движения к годовщине Эстонской Республики.
В марте мероприятия «Года движения 2023» проходили на рабочих местах и в школах. В апреле новички могли принять участие в тренировках по скандинавской ходьбе и бегу, а также познакомиться с танцами. В мае всем желающим были предложены занятия по диск-гольфу и занятия на открытых тренажерных площадках, также проводились семейные игры на свежем воздухе.
В июне прошли бесплатные тренировки по катанию на роликах и горном велосипеде для начинающих, также велотренировки проводились и на памп-треках. В июле акцент был сделан на активном отдыхе, были проведены увлекательные летние мероприятия и игры на свежем воздухе, были доступны бесплатные мастер-классы по пляжному гандболу и фрисби-фристайлу, а также состоялись открытые тренировки.
Дополнительная информация обо всех мероприятиях «Года движения 2023» собрана на странице liikumisaasta.ee.