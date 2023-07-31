Покоритель Эвереста зовет жителей Эстонии взойти вместе с ним на холмы Хаанья

Среди всех участников походов года движения будет разыграно пять музейных карт, также будут разыграны сувениры с символикой «Года движения 2023». С музейной картой в течение года можно посетить более сотни музеев, центров впечатлений и галерей по всей Эстонии, причем количество посещений не ограничено.

В январе в центре внимания года движения были зимние радости, например, катание на лыжах: были проведены бесплатные уроки. В феврале год движения приглашал всех передвигаться на свежем воздухе и набирать километры движения к годовщине Эстонской Республики.

В марте мероприятия «Года движения 2023» проходили на рабочих местах и в школах. В апреле новички могли принять участие в тренировках по скандинавской ходьбе и бегу, а также познакомиться с танцами. В мае всем желающим были предложены занятия по диск-гольфу и занятия на открытых тренажерных площадках, также проводились семейные игры на свежем воздухе.

В июне прошли бесплатные тренировки по катанию на роликах и горном велосипеде для начинающих, также велотренировки проводились и на памп-треках. В июле акцент был сделан на активном отдыхе, были проведены увлекательные летние мероприятия и игры на свежем воздухе, были доступны бесплатные мастер-классы по пляжному гандболу и фрисби-фристайлу, а также состоялись открытые тренировки.