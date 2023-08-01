Очевидец: дети избили птенца и хотели его поджечь. Вмешаться пришлось спасателям

Жительница района утверждает, что два мальчика сначала гонялись за чайкой, которая, по всей видимости, неспособна летать, а потом избили ее.

«Я им сказала, что вызову полицию, после чего они скрылись. Но через 15 минут они были уже по другую сторону дома и хотели поджечь птицу с помощью зажигалки», - рассказала очевидица.

По ее словам, вместе с соседом они быстро вызвали спасателей, и те прибыли на место. «Птицу увезли. Родители, которые узнали на фотографии своего ребенка, - воспитывайте своих детей!» - написала она.

Советник отдела коммуникации Спасательного департамента Дарья Денисова подтвердила, что такой вызов поступил спасателям.

«Действительно, 30 июля в 17.49 спасатели приехали на вызов в Ыйсмяэ, так как под балконом многоквартирного дома была найдена раненая чайка. Спасатели осмотрели ее и решили отпустить на природу», - сообщила советник. По ее словам, спасатели выезжают на подобные вызовы практически каждый день.

Начальник следственной группы Ляэне-Харьюского полицейского участка Пилле Вилу сообщила в ответ на запрос Rus.Postimees, что полицию не оповестили об этом случае.

«Но полицейские свяжутся с автором поста в Facebook для выяснения всех обстоятельств случившегося. Также мы свяжемся со спасателями, чтобы узнать, что именно там произошло», - сказала она.

От штрафа до тюремного заключения

Если имело место жестокое обращение с животными, суд может наказать за такое деяние денежным штрафом или тюремным заключением на срок до одного года. Уголовная ответственность в Эстонии наступает для лиц, достигнувших возраста 14 лет.