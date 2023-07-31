ИНТЕРВЬЮ ⟩ Глава автобусной фирмы рассказал о впечатляющих зарплатах водителей

Если бы Lux Express не обслуживала маршрут до Санкт-Петербурга, то жители Эстонии добирались бы до родственников с помощью какой-нибудь автобусной компании, основанной на российском капитале, тем самым оставляя свои деньги стране-агрессору, говорит Ингмар Роос, коммерческий директор Lux Express в Эстонии.
Журналист Карл-Роберт Пухм поговорил с коммерческим директором Lux Express о том, почему во время экономического спада у компании дела идут лучше, чем когда-либо, а также выяснил, на какую зарплату может рассчитывать водитель автобуса с учетом дополнительного дохода в летние месяцы.
- Ингмар Роос, в прошлом году компания Lux Express получила чистую прибыль в размере почти 6 миллионов евро. Кажется, дела еще никогда не шли так хорошо?
- Можно по-разному измерять успех. С точки зрения прибыли, прошлый год был действительно очень успешным. Но что меня радует больше, чем прибыль за один финансовый год, так это то, что после двух очень трудных лет коронакризиса люди снова начали ездить на наших автобусах вместо автомобилей.
- До кризиса коронавируса вы не получали и половины такой прибыли.
- На то есть причины. Поскольку мы работаем на гораздо более комфортабельных и дорогих автобусах, чем в среднем по стране, исторически сложилось, что наши затраты на лизинг являются очень высокими. Однако в период коронавируса мы были вынуждены отказаться от инвестиций и сократить операционные расходы до минимума. Если в прошлом Lux Express каждый год покупал порядка 10-15 автобусов, то в течение двух с половиной лет мы ничего не приобретали.
Поэтому мы пообещали инвестировать всю прибыль прошлого года в новые автобусы. Это необходимо для того, чтобы соответствовать нашей цели - быть предприятием, предоставляющим высококачественные услуги передвижения на автобусах с привлекательным и современным парком.
- У меня есть еще одно объяснение вашего финансового успеха. Другие автобусные компании закрылись во время кризиса коронавируса. Вы же пережили трудные времена и теперь собираете урожай на пустующем рынке.
- Некоторые конкуренты действительно испарились. Например, Taisto обслуживает только одну линию Таллинн-Выру. Другими словами, их объемы действительно невелики по сравнению с прежними временами. Некоторые другие компании во времена коронавируса также поняли, что риски, связанные с предоставлением автобусных услуг на основании билетов, слишком высоки, и сосредоточились на общественном транспорте, работающем регулярно и по государственному заказу. Например, насколько мне известно, 90 процентов деятельности компании GoBus, которая раньше являлась нашим конкурентом, сосредоточено на перевозках в качестве общественного транспорта.
- Как вы оцениваете размер автобусного парка Lux Express? Достаточно ли единиц транспорта для покрытия спроса?
- Последний раунд наших инвестиций будет направлен на обновление существующего парка. 27 новых автобусов, 10 из которых поступят в эксплуатацию в ближайшее время, а оставшиеся 17 - в начале следующего года, должны заменить устаревшую часть нашего парка, которая, откровенно говоря, уже не соответствует нашей концепции обслуживания. В некоторых автобусах нет кофемашин, в других слишком маленькие мультимедийные экраны. Например, жителям Выру я могу сказать честно и откровенно, что на сегодняшней день в случае их домашней линии Lux Express находится ниже желаемого уровня. Другими словами, первая цель – заменить как раз эти старые автобусы.
Но ведь цель каждого предприятия - расширяться, когда возникает благоприятная ситуация. Сейчас мы посматриваем в сторону соседних стран, но это непростая задача, поскольку нам придется создавать там свой рынок. Если в Эстонии нам удалось создать очень хороший имидж для автобусов дальнего следования, то в соседних странах эту работу еще предстоит выполнить. Там автобус по-прежнему рассматривается как средство передвижения для бедных и тех, у кого нет машины.
- Как на вас влияет экономический спад? Если у людей будет меньше денег, сделает ли это жизнь автобусных операторов лучше?
- В целом, это действительно так: когда экономика переживает сложные времена, интерес к поездкам на автобусе возрастает. Например, в период с 2005 по 2008 год, когда наблюдался большой экономический бум, автобусным компаниям пришлось очень нелегко. Именно тогда Lux Express, потому что владелец и его единомышленники поняли, что в экономической среде, где все, кажется, живут ужасно хорошо, привлечь людей простым и дешевым автобусом невозможно.
Поскольку Lux Express - это более элитная компания, влияние на нас, возможно, несколько меньше. Скорее, мы должны быть готовы к появлению на рынке конкурентов, делающих ставку на низкие цены.
- Автобусные операторы уже не первый год жалуются, что найти новых водителей становится все труднее. Предлагаю вам возможность сделать заявление, так сказать, выкрикнуть, как это сделал предприниматель, искавший в штат водителей мусоровоза: «Приходите к нам работать, мы платим 4000 евро в месяц».
- Скажу так: хотя нынешняя экономическая ситуация для нас благоприятна, мы не в состоянии платить такую же зарплату, как получают мусорщики. В то же время я убежден, что мы являемся явным лидером по уровню заработной платы в автобусном секторе. Поскольку мы хотим привлечь водителей автобусов, обладающих не только хорошими навыками вождения, но и образцовыми навыками обслуживания, другого пути у нас нет.
Должен также сказать, что сейчас найти водителей автобусов действительно несколько проще, чем, например, два года назад. Например, потому что в строительном секторе избыток людей. Период коронавируса был очень тяжелым еще и из-за того, что, в то время как у нас не хватало средств на то, чтобы выплачивать зарплату, строительный сектор процветал и водитель автобуса мог пересесть на грузовик и перевозить щебенку, если была соответствующая категория. Тем не менее, я рад, что большинство наших талантливых сотрудников по-прежнему с нами. И они, безусловно, заслуживают более высокой оплаты труда, поэтому осенью этого года мы будем стремиться к дальнейшему повышению уровня зарплаты.
- Сколько сегодня зарабатывает водитель автобуса Lux Express? А ваши водители автобусов тоже требуют 120% от средней зарплаты по Эстонии, как это принято делать в последнее время?
- У нас нет секретов. Водителям, которые заняты на маршрутах внутри Эстонии и работают полный рабочий день, мы обещали брутто-зарплату в размере 1750 евро. Когда мы давали это обещание, мы действительно руководствовались принципом, что наша зарплата будет выше, чем в среднем по Эстонии. Поскольку за прошедшее время стоимость жизни выросла, осенью мы постараемся еще раз поднять зарплату. Дополнительный доход также можно получить, работая на более сложных линиях, экономя топливо, и не только. С учетом дополнительного дохода я нередко вижу, что брутто-зарплата в летний период достигает 3000 евро.
- В 2035 году в Европейском союзе вступит в силу запрет на выбросы CO2 для легковых автомобилей и микроавтобусов с двигателями внутреннего сгорания. Насколько далека от этого автобусная отрасль?
- На рынке автобусов дальнего следования отказаться от двигателя внутреннего сгорания к 2035 году будет очень сложно, если не невозможно. В случае городского транспорта это, безусловно, возможно и, более того, уже сегодня достаточно распространено.
- А почему?
- На рынке нет подходящих решений для линий дальнего следования. Использование электробуса на 300-километровой линии с небольшим количеством остановок при постоянной скорости движения означало бы, по сути, 2 тонны аккумуляторов, производство которых оказывает значительное воздействие на окружающую среду.
Именно поэтому мы в Lux Express сегодня проявляем умеренный интерес к водородной технологии, которая, надо признаться, пока еще очень неэффективна. Однако я верю и надеюсь, что через 10-15 лет она сможет триумфально заявить о себе и в случае автобусов дальнего следования. До тех пор нам, вероятно, придется обходиться ископаемым и синтетическим топливом.
- Мы начали с того, что в экономическом плане у вас сейчас все очень хорошо. Поэтому в заключение спрошу: почему вы продолжаете работать на российском рынке?
- Мы действительно работаем на маршруте до Санкт-Петербурга, хоть и в меньшем объеме. Может быть, это немного банальный ответ, но мы делаем это потому, что границы открыты и люди ездят. У многих людей, живущих в Эстонии, есть родственники в стране-агрессоре. Если бы мы не предоставили им такую возможность, то одни, наверное, поехали бы в Россию на машине, другие воспользовались бы автобусными компаниями, основанными на российском капитале. Я звучу как капиталист, но мы лучше сами перевезем их, а деньги оставим в Эстонии.
Время от времени мы спрашивали и у эстонских властей, как они относятся к этому. Нужно быть всегда готовым к закрытию российской линии. Но на сегодняшний день мы ездим, и я понимаю, что это вызывает вопросы.