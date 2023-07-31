ИНТЕРВЬЮ ⟩ Глава автобусной фирмы рассказал о впечатляющих зарплатах водителей

- Скажу так: хотя нынешняя экономическая ситуация для нас благоприятна, мы не в состоянии платить такую же зарплату, как получают мусорщики. В то же время я убежден, что мы являемся явным лидером по уровню заработной платы в автобусном секторе. Поскольку мы хотим привлечь водителей автобусов, обладающих не только хорошими навыками вождения, но и образцовыми навыками обслуживания, другого пути у нас нет.

Должен также сказать, что сейчас найти водителей автобусов действительно несколько проще, чем, например, два года назад. Например, потому что в строительном секторе избыток людей. Период коронавируса был очень тяжелым еще и из-за того, что, в то время как у нас не хватало средств на то, чтобы выплачивать зарплату, строительный сектор процветал и водитель автобуса мог пересесть на грузовик и перевозить щебенку, если была соответствующая категория. Тем не менее, я рад, что большинство наших талантливых сотрудников по-прежнему с нами. И они, безусловно, заслуживают более высокой оплаты труда, поэтому осенью этого года мы будем стремиться к дальнейшему повышению уровня зарплаты.

- Сколько сегодня зарабатывает водитель автобуса Lux Express? А ваши водители автобусов тоже требуют 120% от средней зарплаты по Эстонии, как это принято делать в последнее время?