У популярной тропы на Вируском болоте к осени будет построена новая автостоянка

Работы по строительству стоянки начались по заказу Центра управления государственными лесами (RMK) в апреле этого года и должны завершится в сентябре. Об этом BNS сообщила пресс-служба Государственного центра управления лесами. При поддержке фондов ЕС общая стоимость проекта составляет почти 366 000 евро.

По словам руководителя отдела рекреации RMK Марге Раммо, за последние годы по данным счетчиков учебную тропу Вируского болота посетили в среднем более 40 000 любителей природы, однако стоянка не соответствует такой высокой нагрузке.

«До сих пор из-за нехватки парковочных мест многие люди парковали свои автомобили под деревьями у дороги, создавая потенциально опасные дорожные ситуации. Завершение строительства новой стоянки позволит сделать условия для посетителей более безопасными и удобными. Лесной массив, безусловно, будет благодарен за новую стоянку», - сказала Раммо.

Если свернуть с шоссе Таллинн-Нарва на дорогу на Локса, то будущая стоянка будет справа, за автобусной остановкой. Недалеко оттуда есть и более прямой путь к болоту - историческое место начала пешеходной тропы Вируского болота.

Стоянка была спроектирована в сотрудничестве с Департаментом транспорта, поскольку она является частью нового решения перекрестка Локса-Лийапекси. Новая стоянка будет расположена рядом с перекрестком на транспортной земле, принадлежащей государству. Парковку строит компания Viaston Infra, проектировщик - Eastconsult.

Длина учебной тропы Вируского болота составляет 3,5 км от одного конца болота до другого. Тропа знакомит с типичным для Эстонии ландшафтом и растительностью верхового болота. На инфостендах представлена информация о болотных растениях, а также о насекомых и других мелких существах.