МНЕНИЕ ⟩ Правительство лечит эстонскую экономику коммунизмом

Эстонская экономика по-прежнему находится в упадке. В качестве решения этой проблемы министр Лаури Ляэнеметс предлагает цветущий коммунизм, пишет Тармо Круузимяэ («Отечество»).
За пару лет до того, как реформисты пообещали привести Эстонию в пятерку самых богатых стран в Европе, Вайко Эплик предупредил всю Европу о том, что в Эстонию вернутся 1980-е (речь идет о написанной композитором и поэтом Вайко Эпликом песне Eighties Coming Back, с которой группа Ruffus представляла Эстонию в финале конкурса «Евровидение» в Риге в 2003 году - прим. ред.). Невероятно, что спустя двадцать лет мы снова должны бороться с насаждаемым на государственном уровне коммунизмом.
Свежие данные Департамента статистики показывают то, чего все опасались: экономика Эстонии продолжает свое падение. Так как же обстоят дела с тем обещанием реформистов сейчас?
Если оценивать эффективность сжигания денег, то мы в лидерах: июньская инфляция в 9,2 процента прекрасным образом принесла нам место в топ-5 в Евросоюзе, а в зачете по еврозоне даже обеспечила серебряную медаль. В июле показатель Эстонии был лучше, согласно предварительной оценке Евростата в 6,3%, что все еще на ступеньку выше среднеевропейских показателей. И вот что выглядит еще более тревожным: если инфляция во всей Европе снижается из-за более высоких, чем ожидалось, темпов экономического роста, то в Эстонии мы по-прежнему по этому показателю глубоко сидим в «красной зоне».
В части цен на бензин мы тоже на втором месте среди стран Восточной и Центральной Европы, только в Германии, в этой всем известной бедной маленькой стране, бак топлива 95Е стоит примерно на десяток евро дороже. Но давайте добавим к этому налог на автомобили, и, может быть, тогда мы сможем побороться за победу.
В других сферах с попаданием на подиум становится сложно. Цены на одежду у нас пятые в Евросоюзе, стоимость продуктовой корзины восьмая. Но, по крайней мере, это намного выше среднего! По данным 2021 года, мы были шестыми в Европе по потребительским налогам, и налоговая лихорадка перед Ивановым днем наверняка поднимет нас в тройку лидеров. Руководители государства не намерены обсуждать какие-либо смягчающие меры. Рядовому эстонцу приходится надеяться, что ни холод, ни засуха не погубили картошку, тогда будет хотя бы что положить на зуб зимой…
Если коротко: ситуация унылая, люди стонут. Разумеется, нынешняя власть видит здесь только один выход: если кто-то болен, то должны болеть все! Это и есть самый что ни на есть социализм.
Как еще объяснить нынешнее введение новых налогов и повышение старых ставок как для физических лиц, так и для предприятий? Эта и есть та самая правая политика, которую должны культивировать две из трех правящих партий? Нет, это социализм. Вернее, даже коммунизм!
Вот, пожалуйста, написанный черным по белому пример. Или даже красным по белому! «Многие предприниматели, которые говорили, что повышение минимальной заработной платы - это зло, теперь прикарманивают довольно много денег рабочих в качестве прибыли», - так министр Лаури Ляэнеметс сумел раскрыть публике истинную суть своей политики в Eesti Ekspress.
О последствиях политики правительства свидетельствует сухая и бесстрастная статистика: экономика Эстонии омертвела, как и сердце коалиционного политика. Чтобы выйти из этого упадка, мы должны засучить рукава, прислушаться к опасениям людей и компаний и принять на государственном уровне решения, которые помогут нашим компаниям конкурировать с их европейскими аналогами там, где страна уже опустила свои плечи. Иначе у Маарьямаа закончатся и мозги, и налогоплательщики в виде как людей, так и компаний. Вот так мы попадаем в смертельную спираль, потому что усердная ложь перед выборами означает, что нам коллективно придется еще три с половиной года выносить мантру Партии реформ об экономии.
К сожалению, нет никакой надежды на то, что правительство поймет, что оно на полном ходу мчит под откос. Это показывали все его шаги, предпринятые до сих пор: вместо содержательных шагов по оживлению экономики весной, в экстренном порядке было обеспечено ухудшение уровня жизни семьям (в разгар крупнейшего в истории кризиса рождаемости), а также спешно были решены идеологические вопросы, раскалывающие общество. Впереди видна угроза затормозить переход на эстоноязычное образование из-за отсутствия денег и лишить сельских жителей самого необходимого, ободрав их автоналогом до последней нитки. Для народа - только кнут, сладости оставляются себе. Как в старые времена, когда единственным спасением от бед был партийный билет.