МНЕНИЕ ⟩ Правительство лечит эстонскую экономику коммунизмом

В других сферах с попаданием на подиум становится сложно. Цены на одежду у нас пятые в Евросоюзе, стоимость продуктовой корзины восьмая. Но, по крайней мере, это намного выше среднего! По данным 2021 года, мы были шестыми в Европе по потребительским налогам, и налоговая лихорадка перед Ивановым днем наверняка поднимет нас в тройку лидеров. Руководители государства не намерены обсуждать какие-либо смягчающие меры. Рядовому эстонцу приходится надеяться, что ни холод, ни засуха не погубили картошку, тогда будет хотя бы что положить на зуб зимой…

Если коротко: ситуация унылая, люди стонут. Разумеется, нынешняя власть видит здесь только один выход: если кто-то болен, то должны болеть все! Это и есть самый что ни на есть социализм.

Как еще объяснить нынешнее введение новых налогов и повышение старых ставок как для физических лиц, так и для предприятий? Эта и есть та самая правая политика, которую должны культивировать две из трех правящих партий? Нет, это социализм. Вернее, даже коммунизм!

Вот, пожалуйста, написанный черным по белому пример. Или даже красным по белому! «Многие предприниматели, которые говорили, что повышение минимальной заработной платы - это зло, теперь прикарманивают довольно много денег рабочих в качестве прибыли», - так министр Лаури Ляэнеметс сумел раскрыть публике истинную суть своей политики в Eesti Ekspress.