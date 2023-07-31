Видео ⟩ Потерявшийся слон на улицах Италии. То, где он побывал, весьма позабавило местных

Шаловливый слон каким-то образом умудрился сбежать из цирка, но к сегодняшнему дню его поймали и вернули обратно.

Однако в бегах слон доставил массу удовольствия местным жителям. На видео, разосланном СМИ, видно, что слон двигался всего в нескольких метрах от супермаркета Eurospin, и, по сообщениям местных медиа, туда же и зашел, пишет издание Mirror.

То, что слон направился в магазин, вовсе не удивительно, ведь у слонов очень острый нюх и они чуют запах воды почти за 20 километров. Однако, видимо, в супермаркет он заглянул из-за запахов еды.