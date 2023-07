ОБЗОР ⟩ Профобразование: какие профессии наиболее востребованы?

По словам Марго Минка, который учится на втором курсе по специальности IT в Вырумааском центре профессионального образования, его всегда увлекали компьютеры. Минка хочет после профессионального училища пойти в университет, чтобы в будущем еще больше связать себя с IT. Тем не менее, он признает, что получать образование в области информационных технологий сложно, и не каждый может его закончить. «В то же время найти работу в этой сфере также сложно. Может показаться, что это не так, но, если у тебя нет опыта, никто не захочет тебя брать», – сказал Минка. Несмотря на трудности, считает, что именно IT – это его профессия.