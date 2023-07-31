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ОБЗОР ⟩ Профобразование: какие профессии наиболее востребованы?

Лийза Эхамаа
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Украинцы собрались в Тартуском профессиональном колледже, чтобы написать радио-диктант.
Украинцы собрались в Тартуском профессиональном колледже, чтобы написать радио-диктант. Фото: Kristjan Teedema / Tartu Postimees

Среди вузов уже выяснились самые популярные специальности, но в профессиональные училища можно подавать документы до августа.

Георг Яагуп Полли, который учится на втором курсе Тартуского профессионального колледжа (VoCo) по специальности «автомеханик», после окончания профессионального училища мечтает обзавестись собственной ремонтной мастерской. «Я хочу развиться до такого уровня, чтобы я мог определить, что может быть не так с машиной на слух или на ощупь. Я знаю, что не все ошибки можно легко обнаружить, но для этого есть другие устройства и знания», – сказал Полли. Он признает, что ремонт автомобилей требует много времени и энергии, поэтому студенты его профессии могут заскучать и начать искать новые возможности на рынке труда. «Климат в Эстонии уже такой, что многие машины, поступающие в ремонт, ржавые или забиты грязью под днищем или капотом. Это усложняет работу механикам, так как болты и гайки ржавые или хрупкие, и приходится использовать трудоемкие методы, чтобы добраться до основной проблемы».

По словам Марго Минка, который учится на втором курсе по специальности IT в Вырумааском центре профессионального образования, его всегда увлекали компьютеры. Минка хочет после профессионального училища пойти в университет, чтобы в будущем еще больше связать себя с IT. Тем не менее, он признает, что получать образование в области информационных технологий сложно, и не каждый может его закончить. «В то же время найти работу в этой сфере также сложно. Может показаться, что это не так, но, если у тебя нет опыта, никто не захочет тебя брать», – сказал Минка. Несмотря на трудности, считает, что именно IT – это его профессия.

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