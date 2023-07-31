ОБЗОР ⟩ Профобразование: какие профессии наиболее востребованы?

Георг Яагуп Полли, который учится на втором курсе Тартуского профессионального колледжа (VoCo) по специальности «автомеханик», после окончания профессионального училища мечтает обзавестись собственной ремонтной мастерской. «Я хочу развиться до такого уровня, чтобы я мог определить, что может быть не так с машиной на слух или на ощупь. Я знаю, что не все ошибки можно легко обнаружить, но для этого есть другие устройства и знания», – сказал Полли. Он признает, что ремонт автомобилей требует много времени и энергии, поэтому студенты его профессии могут заскучать и начать искать новые возможности на рынке труда. «Климат в Эстонии уже такой, что многие машины, поступающие в ремонт, ржавые или забиты грязью под днищем или капотом. Это усложняет работу механикам, так как болты и гайки ржавые или хрупкие, и приходится использовать трудоемкие методы, чтобы добраться до основной проблемы».